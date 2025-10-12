Brewers elimina a Cubs y enfrentará a Dodgers en Serie de Campeonato de la Liga Nacional

MILWAUKEE. — Terminar con una racha de actuaciones frustrantes en playoffs les otorgo a los Milwaukee Brewers un nuevo apodo por parte de su mánager.

Pat Murphy se ha referido a su equipo como los “Average Joes” (“Tipos Comunes”). Es una alusión a su estatus de club mercado pequeño y a la falta de grandes nombres.

Pero el sábado, después de que los Brewers vencieron a los Chicago Cubs por 3-1 en el quinto y decisivo juego de su Serie Divisional de la Liga Nacional, Murphy decidió que era hora de un ascenso.

“Pueden llamarlos los Average Joes”, dijo Murphy. “Pero yo digo que son los Above-Average Joes (los ‘Tipos por Encima del Promedio’)”.

La mayor parte del equipo contribuyó para superar a los Cubs, sus rivales acérrimos de la División Central.

Andrew Vaughn conectó un jonrón que rompió el empate en la cuarta entrada, mientras que el venezolano William Contreras y Brice Turang añadieron sendos vuelacercas para avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

“Se necesitaba a cada uno de estos muchachos en el vestuario, y lo hicieron”, dijo Turang.

Milwaukee ganó con un enfoque de pitcheo en que todos todos pusieron manos a la obra durante el juego final contra Chicago. Trevor Megill, Jacob Misiorowski, Aaron Ashby, Chad Patrick y el dominicano Abner Uribe se combinaron para permitir unicamente cuatro hits.

Los Brewers dejaron atrás su reciente historia al ganar el quinto y decisivo juego de su serie divisional.

Milwaukee, que comparece por séptima vez en los playoffs en los últimos ocho años, logró su primera victoria en una serie de postemporada desde que barrió a Colorado Rockies en la divisional de 2018. Los Brewers estuvieron al borde de su segunda aparición en la Serie Mundial en la historia aquel año antes de perder el séptimo duelo de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional en casa ante Los Ángeles Dodgers.

Ahora sostendrán otro enfrentamiento en las mismas instancias con los Dodgers, que vencieron a los Phildelphia Phillies en cuatro juegos. El primer duelo está pautado para el lunes en Milwaukee.

Después de perder a su toletero y campocorto dominicano Willy Adames en la agencia libre y de traspasar al taponero estelar Devin Williams el invierno pasado, los Brewers terminaron la temporada regular con el mejor récord de las Grandes Ligas, 97-65.

Han llegado a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional nueve meses después de la muerte del estadounidense Bob Uecker, quien transmitió los juegos de los Brewers durante 54 temporadas y es probablemente más sinónimo de la franquicia que cualquier jugador.

Mientras los Brewers posaban para una foto posterior al juego en el campo, sostenían una pancarta frente a ellos con la firma de Uecker.

“Era importante para estos muchachos terminar el trabajo”, dijo Murphy. “Y saben que Ueck está sonriendo”.

La victoria de los Brewers fue particularmente dulce para los fanáticos de Milwaukee porque fue contra su mayor rival y eliminó al manager de los Cubs, Craig Counsell.

Counsell creció en el área de Milwaukee, jugó para los Brewers y se convirtió en el piloto con más victorias en la historia del equipo hasta que se marchó a Chicago .

En las dos temporadas desde la partida de Counsell, los fanáticos de los Brewers han abucheado cada mención de su nombre cuando los Cubs han visitado el American Family Field. Lo hicieron de nuevo el sábado, aunque la multitud que agotó las entradas parecía incluir más seguidores de los Cubs que en las victorias en casa de Milwaukee en los primeros dos duelos.

Los Cubs forzaron un quinto juego al ganar dos seguidos en el Wrigley Field. Intentaban convertirse en el undécimo equipo en borrar un déficit de 2 -0 y ganar una serie de playoffs al mejor de cinco, algo que los New York Yankees lograron por última vez contra Cleveland Guardians en su Serie Divisional de la Liga Americana de 2017.

“Estoy decepcionado. Estoy triste”, dijo Counsell. “Creo que este equipo hizo mucho para honrar el uniforme de los Chicago Cubs. En el panorama general, así es como me siento”.

Los jonrones produjeron todas las carreras en este juego de todo o nada, y cada uno de los vuelacercas de Milwaukee llegó con dos outs.

Contreras conectó un batazo de 389 pies entre el jardín izquierdo y el central contra Drew Pomeranz en la primera entrada. Vaughn encontró un lanzamiento de Colin Rea con cuenta de 3-2 para enviar la bola sobre la pared del jardín izquierdo para romper un empate 1-1.

Turang proporcionó algo de seguridad con un batazo de 416 pies al bosque central contra Andrew Kittredge en la séptima.

El japonés Seiya Suzuki recibió a Misiorowski enviando una recta de 101.4 mph al bullpen de los Cubs al abrir la segunda, pero esa fue la única carrera que permitió el derecho novato en cuatro entradas.

Después del jonrón de Suzuki, no volvieron a anotar.

La mayor amenaza de Chicago se produjo cuando colocó en los senderos a dos corredores sin outs en la sexta contra Ashby, quien había efectuado 32 pitcheos dos noches antes en la derrota de Milwaukee en el cuarto duelo. Michael Busch conectó un sencillo en el inicio antes de que Ashby rozara al estadounidense Nico Hoerner con un lanzamiento.

Ashby hizo que Kyle Tucker se ponchara abanicando un lanzamiento de 3-2 para el primer out. Luego Patrick salió del bullpen y retiró a Suzuki con un elevado al jardín izquierdo antes de que Happ se ponchara mirando.

“Te fijas el objetivo de ganar la Serie Mundial todos los años”, dijo Busch. “Si te quedas corto, duele, sin importar qué”.

Por los Cubs, el venezolano Moisés Ballesteros de 1-0.

Por los Brewers, los venezolanos Jackson Chourio de 3-0, Contreras de 4-1 con una anotada. El mexicoamericano Joey Ortiz de 3-0.