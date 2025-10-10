Dodgers avanzan a la Serie de Campeonato; Cubs blanquea a Brewers y habrá Juego 5

LOS ÁNGELES. — Orion Kerkering manejó mal un roletazo del cubano Andy Pagés con las bases llenas y terminó tirando mal hacia home, para que Los Angeles Dodgers superaran el jueves 2-1 a Philadelphia Phillies en 11 innings y se instalaran en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

En vez de disparar a la inicial con las bases llenas para hacer el tercer out de la undécima entrada, Kerkering tiró hacia home y lo hizo de manera sumamente defectuosa.

Al percatarse de su yerro, el pitcher agachó la cabeza y puso las manos en las rodillas. Su lanzamiento pasó por encima del receptor J.T. Realmuto mientras el corredor emergente Hyeseong Kim arribaba al plato.

Los Dodgers ganaron por 3-1 la serie divisional. En la Serie de Campeonato, se medirán con Chicago Cubs o Milwaukee Brewers.

Realmuto había señalado a primera cuando el roletazo de dos botes golpeó el guante de Kerkering y rodó justo frente al montículo. El descuido y la carrera detonaron el júbilo de 50.563 espectadores en el Dodger Stadium, quienes habían soportado tensos y de pie los últimos tres innings.

El manager de los Phillies, Rob Thomson, abrazó a Kerkering cuando el relevista desconsolado llegó al dugout.

Es la segunda serie de postemporada que ha terminado con un error decisivo, según el Elias Sports Bureau. Un tiro desviado del intermedista venezolano de Texas Rougned Odor en un potencial roletazo de doble play permitió a Josh Donaldson anotar y dar a Toronto una victoria de 7-6 en 10 entradas y una barrida en tres juegos de su serie divisional de la Liga Americana en 2016.

El doble impulsor de Nick Castellanos en la séptima entrada ante Emmet Sheehan había puesto a los Phillies en ventaja. Sin embargo, el dominicano Jhoan Durán caminó a Mookie Betts con las bases llenas en la parte baja, forzando la carrera del empate.

Tommy Edman conectó un sencillo ante el venezolano Jesús Luzardo con un out en la undécima y avanzó a tercera gracias a un sencillo de Max Muncy que eludió al campocorto Trea Turner con dos fuera.

Kerkering caminó al boricua Kiké Hernández para llenar las bases. Pagés, quien se había ido de 23-1 en la postemporada, bateó lo que parecía un roletazo de rutina, del tipo que cada lanzador practica atrapar desde el entrenamiento de pretemporada.

Philadelphia, que vistió sus uniformes retro «pólvora azul» como visitante por segundo día consecutivo, fue eliminado en la serie divisional por tercera temporada consecutiva, mientras que los Dodgers, campeones defensores de la Serie Mundial, alcanzaron la Serie de Campeonato por octava vez en 13 años.

El novato de los Dodgers, Roki Sasaki, promedia 99.5 mph con su recta, y lanzó tres entradas de relevo sin hits. Se combinó con Tyler Glasnow, Sheehan y el ganador Alex Vesia en un juego de cuatro imparables.

Glasnow permitió dos hits y tres bases por bolas en seis entradas con ocho de los 12 ponches conseguidos por los Dodgers.

Por los Dodgers, el dominicano Teoscar Hernández de 5-1. El puertorriqueño Kiké Hernández de 4-1. El cubano Pagés de 5-0.

Cubs blanquea a Brewers y habrá Juego 5

CHICAGO. – Matthew Boyd lanzó pelota de dos hits hasta la quinta entrada, y los Chicago Cubs frenaron a los Milwaukee Brewers, al blanquearlos el jueves por 6-0 para obligar a un quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional

Ian Happ, Kyle Tucker y Michael Busch conectaron vuelacercas por Chicago, deleitando a una animada multitud de 41,770 personas en el Wrigley Field. Busch envió la pelota para la calle por segundo juego consecutivo y por tercera vez en la serie.

Los Cubs estaban al borde de la eliminación después de perder los dos primeros juegos de la Serie Divisional en Milwaukee. Pero sobrevivieron con una victoria por 4-3 el miércoles antes de aprovechar al máximo una actuación destacada de Boyd y cuatro relevistas en el cuarto encuentro.

El próximo paso es el final de la serie al mejor de cinco, de nuevo en Milwaukee, el sábado por la noche. El ganador se enfrentará a Los Angeles Dodgers en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Cerveceros, que terminaron la temporada con un récord de 97-65, el mejor de las Mayores, totalizaron tres hits. Batearon de 13-1 con corredores en posición de anotar y dejaron a 13 en base en total en los dos juegos de la serie en el Wrigley.

Boyd también inició el primer juego de la serie, disputado el sábado. Con tres días de descanso, sólo logró dos outs mientras que el dominicano Freddy Peralta trabajó hasta la sexta entrada en la victoria de Milwaukee por 9-3.

Con una nueva oportunidad, Boyd cumplió. El zurdo elegido al Juego de Estrellas ponchó a seis y caminó a tres en cuatro episodios y dos tercios.

Boyd, de 34 años, tuvo una ventaja temprana cuando Happ conectó una recta de Peralta, con cuenta de 1-1 y envió la esférica al otro lado del muro del jardín derecho. Ese jonrón produjo tres carreras con dos outs en la primera entrada.

Nico Hoerner conectó un sencillo y Tucker caminó antes del tercer jonrón de postemporada en la carrera de Happ.

Chicago ha disparado jonrones en la primera entrada en cada uno de los cuatro juegos de la serie divisional. Ha anotado 11 de sus 16 carreras de la serie en la primera entrada.

Fue un gran momento para Happ, quien se fue de 21-2 con 11 ponches en los primeros seis juegos de postemporada de Chicago este año.

Los Cubs tenían una ventaja de 3-0 cuando Boyd salió con corredores en segunda y tercera en la quinta, recibiendo una gran ovación de la multitud. El venezolano Daniel Palencia entró y retiró a su compatriota Jackson Chourio con un elevado al campocorto para decretar el fin de la entrada.

Palencia también trabajó la sexta en esta tercera victoria de los playoffs. Drew Pomeranz y Brad Keller consiguieron, cada uno, tres outs antes de que Caleb Thielbar diera trámite a la novena.

Por los Cerveceros, los venezolanos Jackson Chourio de 4-1, William Contreras de 4-0. El mexicano Joey Ortiz de 2-0.