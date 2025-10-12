Alcaldía de Boca Chica inicia lucha para que BHD devuelva plaza y convertirla en parqueo turístico

Santo Domingo Este.- El alcalde del municipio de Boca Chica, Ramón Candelaria, anunció que la plaza construida en terrenos de este municipio por el Banco Hipotecario Dominicano (BHD) y la Constructora Playera será recuperada por su gestión municipal para construir un parqueo para los visitantes y turistas, ya que el plazo de 20 años de administración de esa plaza perimió.

Candelaria dijo que en el 1998 la Alcaldía del Distrito Nacional firmó un acuerdo por 20 años para la construcción y administración de la plaza, pero que ya el tiempo se venció, por lo que su gestión ha decido recuperarla para construir un parqueo multipisos para proporcionar servicio a los miles de visitantes que van a la playa y a los negocios turísticos.

Ramón Candelaria, quien ha sido apoyado por el regidor Ronald Feliz y la mayoría de los concejales para esta lucha de recuperación de los terrenos en la que se encuentra la referida plaza, dijo que realiza ingentes esfuerzos para lograr el retorno de los terrenos a su legítimo dueño, el pueblo.

La plaza comercial, ubicada en una extensión territorial de 3 mil 619 metros cuadrados está a nombre de la Alcaldía del Distrito Nacional, según el título de propiedad número 2400032409 perteneciente a las parcelas número 337-B-2-A-3-B del distrito catastral 32.

De su lado, el regidor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Ronald Feliz resaltó la defensa que lleva a cabo el alcalde Ramón Candelaria para que esa propiedad sea devuelta a sus dueños originales, que es el pueblo de Boca Chica.

Feliz, informó que en la próxima sesión de la Asamblea de Regidores someterá una resolución para dar plenos poderes al alcalde, a fin de que este inicie un proceso judicial que culmine de forma exitosa.

Sostuvo que el alcalde y los regidores de Boca Chica han reiterado en varias ocasiones que cuando se creó la provincia Santo Domingo mediante la Ley 163-01, que también dio origen al surgimiento de ese municipio quedó establecido que todos los activos y pasivos que estuvieran en el área territorial de esta demarcación, debían ser entregados a la administración municipal, pero que esto no se ha hecho aún.

“Esta actitud negativa ha mantenido la plaza en un limbo jurídico que ha sido aprovechado por varias personas para ocupar locales y apropiarse de forma irregular de los mismos. En algunos casos estos usurpadores han llegado hasta a utilizar maniobras fraudulentas para titular las propiedades y apropiarse de estas”, destacó.

Señaló que el municipio de Boca Chica necesita que se le devuelva su terreno ya que urge la necesidad de construir con urgencia un parqueo que sea accesible para los visitantes que desean disfrutar de este hermoso destino turístico del país.

“En épocas como Semana Santa y días feriados los visitantes tienen que irse a otros destinos al no existir la posibilidad de parquear sus vehículos”, acotó.

Puntualizó que la gestión municipal de Ramón Candelaria está interesada en desarrollar y modernizar el destino turístico Boca Chica.

Por Francis Pérez