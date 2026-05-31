¡Por fin! Fernando Tatis Jr. conecta su primer jonrón de la temporada

Washington.— Fernando Tatis Jr. finalmente conectó su primer jonrón de la temporada al disparar el sábado un batazo solitario que viajó 451 pies al jardín izquierdo en la quinta entrada contra los Nacionales de Washington.

Tatis, quien suma cinco temporadas de 20 jonrones en su carrera y conectó 42 en 2021, no había sacado la pelota del parque en 240 apariciones al plato antes de este juego — la sequía más larga en las Grandes Ligas.

El astro dominicano también empalmó un sencillo en el primer episodio y se ponchó en el tercero, antes de que su batazo del quinta acto ante Foster Griffin le diera a los Padres de San Diego una ventaja de 3-1.

Tatis lanzó el bate con la mano izquierda y recibió una alegre bienvenida de sus compañeros de San Diego después de recorrer las bases. Fue su primer jonrón desde el 27 de septiembre contra Arizona.

Los Padres llegaron a la jornada del sábado ocho juegos por encima de .500 a pesar de la ausencia de poder de Tatis. El dominicano está lejos de ser el único pilar del club que está atravesando por un mal momento.

Manny Machado comenzó el día con un OPS de .605, ubicándose en el puesto 148 de 162 bateadores calificados esta temporada. El jardinero central Jackson Merrill estaba sólo un poco por delante de Machado con .606.