JCE dice ha entregado un millón de nuevas cédulas en 51 días

HATO MAYOR, RD. – La Junta Central Electoral (JCE) informa este martes que al cumplirse 51 días de haber iniciado la renovación de la nueva cédula de identidad y electoral y cédula identidad, hoy se hizo realidad el hito de la entrega de un millón de cédulas desde que inició el proceso el 12 de abril del presente año.

El hito del millón de documentos de identidad entregados se alcanzó en la provincia de Hato Mayor, a las 9:46 de la mañana, convirtiéndose el ciudadano Starlin Josías Castillo Rosa en “la persona número un millón” en recibir su nueva cédula en el centro de cedulación de este municipio.

En la entrega participaron la miembro titular del Pleno y coordinadora de la zona Este, Hirayda Marcell Fernández en representación del Pleno de la JCE; la directora de Comunicaciones, Suedi León Jiménez; la secretaria de la Junta Electoral de Hato Mayor, Yudith Vilorio y la encargada del centro de cedulación, Ana Isabel Familia.

Al acto se sumó el personal del centro de cedulación de esta demarcación y la esposa del “cedulado un millón”, Rosa Iris Vásquez.

“Para nosotros es un verdadero orgullo y honor que este hito se haya logrado aquí en Hato Mayor,”, manifestó Hirayda Fernández, al hacer entrega formal de un espécimen de su cédula al señor Castillo.

Fernández Guzmán felicitó tanto al ciudadano por ser parte de este momento histórico como a todo el equipo de trabajo del centro por el esfuerzo realizado.

En tanto que Castillo manifestó su satisfacción por la renovación del documento de identidad y exhortó a la población a hacer el cambio de cédula en el mes de su cumpleaños, destacando la notable agilidad, precisión y transparencia con la que se están ejecutando los procesos de cedulación.

Castillo Rosa hizo una mención especial al personal que labora en la oficina de Hato Mayor, ponderando la excelencia de su equipo de gestión y manifestando su deseo de que este estándar de calidad y servicio se mantenga y replique en todas las dependencias del país.

Cédulas entregadas en RD y en el exterior

Pasadas las 03:00 de la tarde la cantidad de cédulas entregadas a nivel local y en el exterior sumaron 1,014,835, sobrepasando el millón de tarjetas entregadas luego de cumplirse el hito del millón de renovaciones del documento de identidad.

En el ámbito local encabezan la lista en entregas de la nueva cédula la provincia Santo Domingo, con 194,181 tarjetas entregadas; Distrito Nacional, 148,089; Santiago, 101,503; San Cristóbal, 58,518; La Vega, 41,234; Duarte, 36,368; La Altagracia, 34,755; Puerto Plata, 34,131; San Pedro de Macorís, 30,930; La Romana, 29,628; Espaillat, 24,233; Barahona, 22,449; San Juan, 21,544; Azua, 21,537; Monseñor Nouel, 20,418; Monte Plata, 18,434; Sánchez Ramírez, 17,965; Peravia, 17,642; Valverde; 14,802; María Trinidad Sánchez, 13,835; Hermanas Mirabal, 13,152; Monte Cristi, 10,756; Samaná, 10,673; Hato Mayor, 9,261; Bahoruco, 9,019; Santiago Rodríguez, 7,524; Dajabón, 7,337; El Seibo, 7,197; San José de Ocoa, 5,800; Elías Piña, 5,484; Independencia, 5,270; y Pedernales, 2,430.

En tanto que en el exterior se han entregado 18,736 nuevas cédulas desde que inició el proceso el 20 de mayo del presente año.