JCE anuncia cedulación masiva iniciará el 12 de abril; detalla pasos para obtener la nueva cédula

La entidad entregó la primera cédula de identidad y electoral en el nuevo formato al presidente Luis Abinader y a la primera dama Raquel Arbaje

Santo Domingo, RD.– La Junta Central Electoral (JCE) anunció este lunes que la cedulación masiva con la nueva cédula de identidad y electoral iniciará el 12 de abril de 2026, fecha que coincide con el 103 aniversario de la institución, como parte de un despliegue progresivo a nivel nacional y en el exterior.

El anuncio fue realizado durante el acto en el que la JCE entregó formalmente la primera cédula en el nuevo formato al presidente de la República, Luis Abinader, y a la primera dama Raquel Arbaje, luego de que ambos completaran el proceso de captura de datos biométricos y personales.

El presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo, explicó que el proceso de renovación de la cédula se ejecutará de manera escalonada para garantizar la estabilidad operativa del sistema. Indicó que habrá una fase inicial de despliegue controlado durante el primer trimestre de 2026, seguida de la ejecución plena a partir del 12 de abril.

Jáquez Liranzo reiteró que la cedulación será totalmente gratuita y que no se realizará un simple intercambio de documentos, sino un proceso sustentado en la depuración rigurosa del registro civil y del padrón electoral, trabajo que la institución desarrolla desde diciembre de 2024.

Destacó que la nueva cédula cumple con estándares internacionales de seguridad, incorpora tecnología avanzada y permitirá interoperabilidad institucional, contribuyendo a la modernización de los servicios públicos. Además, contará con un esquema de vigencia escalonado por rangos de edad, lo que evitará vencimientos masivos y generará ahorros al Estado.

Por su parte, el presidente Luis Abinader valoró el proceso y exhortó a la población y a los distintos sectores a respaldarlo, al considerar que el nuevo documento fortalece la seguridad nacional, protege la identidad del ciudadano y refuerza la soberanía del Estado en los entornos digital y físico.

La actividad se celebró en el Auditorio de la sede central del organismo electoral, en ocasión de la conmemoración del natalicio del patricio Juan Pablo Duarte.

Pasos para obtener la nueva cédula de identidad y electoral

El presidente de la JCE detalló los cinco pasos que deberán agotar los ciudadanos y ciudadanas en los centros de cedulación, tanto en el país como en el exterior:

1-Recepción y asignación de turno: El ciudadano o la ciudadana es recibido por el coordinador del centro quien le solicita la cédula física para la validación de su identidad. Posteriormente se genera un turno único que será utilizado para ser llamado en cada fase del proceso.

2-Ingreso de la solicitud al sistema: El ingreso de solicitud al sistema. Se solicita nuevamente la cédula física al ciudadano o ciudadana con el objetivo de ingresar su solicitud en el sistema dando inicio al proceso. Posteriormente, se requerirá un número de teléfono de contacto.

3-Captura de datos biométricos: En esta estación se hará captura de la fotografía, la firma y las huellas dactilares.

4-Validación de datos personales: En esta estación se presenta al ciudadano toda su información personal para su revisión, validación y aceptación. Una vez concluida la verificación se le solicita colocar cualquier huella dactilar en el vector mediante la cual valida la información.

5-Personalización y entrega del documento en equipo de grabado láser: Allí al ciudadano o ciudadana se le solicita la cédula anterior. Posteriormente se le requiere colocar una huella dactilar en el vector para autorizar que el equipo de quemado o grabado láser proceda con la personalización de la nueva cédula. Una vez finalizado el proceso, la cédula anterior será perforada e invalidada en presencia del ciudadano.

Finalmente, para completar la entrega de la nueva cédula se solicitará nuevamente la colocación de cualquier huella dactilar en el vector. ¡Ya el ciudadano se va con su nueva cédula!