Fefita La Grande regresa con fuerza al merengue típico con el tema “Cuando Subo a la Tarima”

Santiago.-La legendaria intérprete del merengue típico dominicano, Fefita La Grande, vuelve a encender los escenarios y las plataformas musicales con el lanzamiento de su más reciente tema titulado “Cuando Subo a la Tarima”, una contagiosa propuesta que celebra la energía, el carisma y la conexión única que mantiene con su público.

Luego de varios años sin presentar una producción inédita de gran impacto, “La Vieja Fefa”, como cariñosamente le llaman sus seguidores, regresa con un merengue típico cargado de ritmo, alegría y la esencia que la ha convertido en una de las figuras más emblemáticas de la música popular dominicana.

La nueva canción destaca la pasión que siente la artista cada vez que pisa un escenario, transmitiendo la emoción, el entusiasmo y la entrega que la han caracterizado durante décadas de exitosa trayectoria artística.

“Cuando Subo a la Tarima” ha comenzado a generar comentarios positivos entre los amantes del merengue típico, quienes destacan la vitalidad y autenticidad que Fefita continúa mostrando en cada una de sus interpretaciones.

Con una carrera que abarca varias generaciones, Fefita La Grande, sigue siendo una referencia obligada del género típico, manteniendo vigente su legado musical y reafirmando su condición de ícono de la cultura popular dominicana.

El nuevo sencillo promete convertirse en una de las piezas más bailadas en fiestas, colmadones, emisoras y eventos populares, gracias a su ritmo contagioso y a la inconfundible voz de una artista que ha sabido mantenerse en el corazón del pueblo.

Con este lanzamiento, Fefita La Grande, demuestra una vez más que la edad no es un límite para la creatividad ni para la pasión por la música, reafirmando que cuando sube a la tarima, la fiesta apenas comienza.

Por Luis Ramón López