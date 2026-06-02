Imponen fianza a propietario de tienda Mudan acusado de violencia de género

Santo Domingo.-La Oficina Judicial de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso una garantía económica de RD$400,000 al empresario de origen chino Po Xie, acusado de ejercer violencia de género contra su pareja, en un hecho ocurrido en el sector Gascue, del Distrito Nacional.

El juez Rigoberto Sena dispuso, además, la presentación periódica del imputado, el impedimento de salida del país y la obligación de asistir a charlas conductuales.

El Ministerio Público había solicitado la imposición de prisión preventiva como medida de coerción contra el imputado. Po Xie, propietario de la tienda Mudan, está acusado de agredir física, psicológica y verbalmente a su pareja.

El expediente presentado por el Ministerio Público establece que el hecho ocurrió el pasado 28 de mayo de 2026, aproximadamente a las 9:30 de la mañana, en la residencia que ambos compartían.

Según la investigación, la víctima se encontraba en la vivienda cuando el imputado ingresó utilizando su llave de acceso y tomó una funda plástica para recoger sus artículos personales. Posteriormente, el imputado tomó el celular de la víctima y lo lanzó al piso.

Establece además que el imputado se dirigió a la cocina, tomó un cuchillo y manifestó a la víctima que se autolesionaría para alegar que ella lo había agredido.

Ante la situación, un hijo menor de edad de la víctima dio la voz de alerta a su abuela, quien, posteriormente, contactó al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

Luego, el imputado y la víctima descendieron al parqueo de la torre, donde una patrulla de la Policía Nacional los encontró en medio de una discusión, procediendo a trasladarlos a la sede de violencia de género y al arresto en flagrante delito del imputado.

El informe psicológico emitido por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) concluyó que la víctima ha sufrido violencia física, psicológica y verbal por parte del imputado y que se encuentra en riesgo de continuidad de la violencia.

El Ministerio Público ha otorgado al hecho la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 309-1, 309-2 y 309-3, literales C y D, del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 83 y 89 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.