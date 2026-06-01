Ministerio de Trabajo recuerda que este jueves, día de Corpus Christi, es no laborable

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora del país que este jueves 4 de junio de 2026, día en que se celebra la festividad religiosa de Corpus Christi, no se cambia de fecha, por lo que será no laborable.

Por tanto, en los sectores público y privado, de conformidad con la Ley Núm. 139-97 que regula el traslado de los días feriados; las labores se reanudan el próximo viernes 5 del presente mes, atendiendo a la aplicación de los días feriados.

Celebración del Corpus Christi

La celebración del Corpus Christi, que tiene lugar 60 días después del Domingo de Resurrección, es una de las festividades más significativas del calendario católico. Este evento, que honra la Eucaristía, se lleva a cabo en numerosos países alrededor del mundo, reuniendo a millones de fieles en procesiones y ceremonias solemnes.

En la República Dominicana, la Ley 139-97 establece que esta festividad no se cambia de fecha debido a su carácter religioso. Esta ley, promulgada en 1997, regula los días feriados en el país y especifica que ciertos días festivos, como el Corpus Christi, deben respetar su fecha original sin posibilidad de ser movidos.