De la Espriella y Cepeda disputarán presidencia de Colombia en segunda vuelta

BOGOTÁ — El conservador opositor Abelardo de la Espriella y el senador progresista Iván Cepeda se disputarán la presidencia de Colombia en un balotaje luego de que ninguno lograra la mayoría necesaria de votos en las elecciones del domingo.

De la Espriella obtuvo 43,72% de los sufragios seguido de Cepeda, ahijado político del presidente Gustavo Petro, con 40,92%, según el 99% del conteo preliminar informado por la Registraduría Nacional. Ambos se medirán en una segunda vuelta el 21 de junio.

De la Espriella —de Defensores de la Patria y admirador del presidente estadounidense Donald Trump y del mandatario salvadoreño Nayib Bukele— promete acabar con los diálogos de paz con los grupos armados ilegales y aumentar la presión militar en los territorios donde operan.

Cepeda, candidato del Pacto Histórico, dijo que continuará con las políticas de Petro, incluida la “paz total” con la que el mandatario saliente impulsó conversaciones con los ilegales en medio de críticas de oponentes que señalan un impacto negativo en la seguridad del país.