Estos son los días feriados correspondientes al año 2026

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo anuncia las fechas correspondientes a los días feriados durante el año 2026, dando cumplimiento a la ley que establece el traslado de los días festivos.

La Ley 139-97, de fecha 19 del mes de junio del año 1997, sobre traslado para los lunes de los días feriados que coincidan con los martes, miércoles, jueves o viernes, fue publicada en la Gaceta Oficial No. 9957, de fecha 25 de junio de 1997. Entró en vigor el 27 del mismo mes y año, por lo que, de conformidad con lo establecido por nuestra legislación, debe ser aplicada en todos los establecimientos del país.

En tal virtud, los días feriados para el año 2026 se aplicarán de la manera siguiente:

El jueves 1ro. de enero, fecha de celebración de Año Nuevo, no se cambia.

El martes 6 de enero, día de los Santos Reyes, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 5.

El miércoles 21 de enero, día de Nuestra Señora de la Altagracia, no se cambia.

El lunes 26 de enero, fecha en que se conmemora el natalicio de Juan Pablo Duarte, no se cambia.

En tanto que, el viernes 27 de febrero, día de la Independencia Nacional es inamovible.

Viernes 3 de abril, Viernes Santo, festividad religiosa en que se conmemora la muerte de Jesucristo, es inamovible.

Asimismo, el viernes 1ro. de mayo, Día del Trabajo, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 4 de mayo.

El jueves 4 de junio, día en que se celebra la festividad religiosa Corpus Christi, no se cambia.

De igual forma, el domingo 16 de agosto, Día de la Restauración de la República Dominicana, no se cambia.

El jueves 24 de septiembre, Día de Nuestra Señora de las Mercedes, no se cambia.

En tanto que, el viernes 6 de noviembre, día de la Constitución, se trabaja y el feriado se cambia para el lunes 9 de noviembre.

Viernes 25 de diciembre, Día de Navidad o nacimiento de Jesús, no se cambia.

Esta información completa de los días feriados correspondientes al año 2026, puede ser descargada en el portal web de la institución www.mt.gob.do y publicada en las redes sociales institucionales y medios de comunicación.