Inauguran espacio integral de diseño en Constanza

Constanza.-Con la visión de unir arquitectura y decoración en un solo concepto, fue inaugurada Lola Home + DW Arquitectura, un espacio dedicado a crear ambientes funcionales, estéticos y llenos de calidez. El mismo contó con la bendición del diacono Adriano.
El proyecto, liderado por los arquitectos Laurie-Ann Wauke, Yovanny Durán y la licenciada Laury Wauke, nace de una historia de emprendimiento que comenzó en la infancia y que hoy se materializa en un showroom-estudio donde el diseño se puede ver, tocar y vivir cuya visión se ha construido a partir de años de experiencia combinada en diseño, gestión de proyectos, estética aplicada y ejecución técnica.
Lo que inició como una inquietud por crear espacios que “se sientan como hogar” evolucionó hacia una propuesta profesional sólida, estructurada y orientada al cliente.
El nuevo espacio ofrece una experiencia 360º en diseño, integrando:
DW Arquitectura: diseño arquitectónico, remodelaciones, dirección de obra e interiorismo. Y Lola Home: mobiliario, decoración, textiles y asesoría en estilo para residencias y negocios, ambientación y selección especializada
Ubicado en el Centro de Constanza, Calle Rufino Espinosa No.31, el proyecto busca brindar soluciones completas y personalizadas para hogares y negocios.
“Este sueño se construyó con esfuerzo y con el deseo de crear algo bonito y significativo”, expresan sus fundadores.
Con esta apertura, Constanza recibe por primera vez un nuevo punto de inspiración donde la técnica, la emoción y el diseño se encuentran.
La marca apuesta por un diseño que combina técnica, estética y emoción, ofreciendo a cada cliente un acompañamiento profesional cercano, transparente y humano. Instagram @lola_shoprd @dwarq.rd
Pie de foto: Yovanny Durán, Laurie-Ann Wauke, Ramona Castillo, Laury Wauke y Danny Alexander Marte, juntos a los niños Mathia Duran Wauke y Lyam Marte Waukke.