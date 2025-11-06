Política

Fuerza del Pueblo incorpora nueve dirigentes a su Dirección Política

6 de noviembre de 2025
Dominicano Ahora

Santo Domingo. – El partido Fuerza del Pueblo (FP) anunció este miércoles la incorporación de nueve dirigentes a su Dirección Política, entre los que figuran personalidades con amplio recorrido en la esfera pública y castrense del país.

De acuerdo a un comunicado de la organización, entre los nuevos integrantes destacan el exministro de las Fuerzas Armadas, José Miguel Soto Jiménez, y el exdirector de la Policía Nacional, Pedro de Jesús Candelier, quienes fortalecen el liderazgo estratégico de la organización opositora.

De igual manera, fueron integrados el jurista e intelectual Daniel Beltré López, actual secretario general de la FP en el Distrito Nacional; la dirigente Xiomara Valero, excandidata a senadora por Espaillat; y Lady Laura Fernández, quien compitió como diputada por la circunscripción 1 del exterior.

También se suman al órgano político superior el exsecretario personal de Juan Bosch, Diomedes Núñez, junto a los exsenadores Manuel Güichardo (Valverde) y José Rafael Vargas (Espaillat), además del dirigente de La Romana Enrique Martínez.

Los nuevos miembros formaron parte de la organización desde su fundación, salvo Soto Jiménez, quien lideraba el Movimiento V República, agrupación que fue disuelta para integrarse de manera plena a la Fuerza del Pueblo junto a su equipo político.

La decisión fue adoptada tras una propuesta presentada por la Comisión Especial de Consenso, facultada por la Dirección Central durante su más reciente asamblea virtual.

