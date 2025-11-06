Vocero Fuerza del Pueblo en NY insta a precandidatos PRM a no “buscar sonido” con Omar Fernández

Nueva York.- El vocero del partido Fuerza del Pueblo (FP) en Nueva York, Odell Suero, respaldo la iniciativa del senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, que busca indexar los salarios conforme a la inflación.

Indicó que la situación económica por la que atraviesan los trabajadores limita el desarrollo humano, por lo que ve necesario liberar de impuestos los salarios inferiores a los 52,000 pesos mensuales.

«Es un deber del Estado generar las condiciones para que el trabajador y su familia vivan mejor «, afirmó el también miembro de la Dirección Central de Fuerza del Pueblo.

Dijo que las propuestas del senador Omar Fernández representan las únicas iniciativas serias y viables orientadas a aliviar de raíz la pesada carga económica que hoy enfrenta la clase media dominicana.

“Son planteamientos concretos, sustentados en una visión moderna del desarrollo y en un compromiso real con las familias trabajadoras del país”, dijo.

“Sin embargo, resulta preocupante observar cómo figuras del gobierno, como el director de Aduanas, Yayo Sanz Lovatón, y el coordinador del Gabinete de Políticas Sociales, Tony Peña Guaba, han preferido politizar el debate, en lugar de analizar con responsabilidad el fondo de dichas proposiciones”, agregó.

Indicó que lejos de aportar ideas, sus declaraciones revelan una clara intención de posicionarse electoralmente en un momento en que las encuestas los sitúan muy por debajo dentro de su propio partido.

“Este tipo de actitudes confirma lo que la población ya percibe: que para muchos funcionarios de este gobierno, la politiquería está por encima de las soluciones reales. No se puede seguir gobernando un país con parches asistencialistas ni con el espejismo de que entregar 2,000 pesos a los más pobres resolverá el problema estructural de la pobreza”, subrayó.

De acuerdo a Odell Suero, esa visión limitada es la razón por la que el gobierno actual ha demostrado ser ineficaz e incapaz de ofrecer resultados tangibles.

Explicó que el pueblo dominicano debe tener claro que estos funcionarios no están preparados para conducir los destinos del país. “Si la nación vuelve a cometer el error de entregarles otra oportunidad, el costo social será inmenso”.

«Frente a esa realidad, el liderazgo de Omar Fernández y la visión de Leonel Fernández, a través del programa RD2044, representan una alternativa de esperanza, planificación y resultados. Es un proyecto integral, pensado para transformar la economía dominicana desde la raíz, fortalecer la clase media y garantizar oportunidades reales para todos los ciudadanos», concluyó.

