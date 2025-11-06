Fallece a los 24 años jugador de los Dallas Cowboys, Marshawn Kneeland

Marshawn Kneeland, ala defensiva de segundo año de los Dallas Cowboys, falleció la noche del miércoles a los 24 años, según confirmó su representante, Jonathan Perzley. El jugador fue hallado sin vida por una herida de bala presuntamente autoinfligida tras una persecución policial en Frisco, Texas.

De acuerdo con el comunicado emitido por la policía local, los agentes intentaron detener el vehículo de Kneeland por una infracción de tránsito. El jugador no se detuvo, lo que derivó en una persecución. El automóvil fue encontrado abandonado y accidentado, y posteriormente, Kneeland fue localizado en las inmediaciones por la Patrulla de Caminos de Texas.

Grabaciones de audio revelaron que el jugador estaba armado y había expresado ideas suicidas. Su novia, Catalina, informó que Kneeland tenía antecedentes de problemas de salud mental y que había enviado mensajes de despedida a ella y a su familia el mismo día del incidente. Catalina contactó al representante del jugador en busca de ayuda.

Kneeland había participado en el Monday Night Football apenas dos días antes, logrando su primer touchdown en la NFL al recuperar un despeje bloqueado en la derrota de los Cowboys ante los Cardinals.

La organización de los Cowboys fue una de las primeras en confirmar la noticia el jueves por la mañana. “Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys informan que Marshawn Kneeland falleció trágicamente esta mañana. Marshawn era un compañero de equipo muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia, Catalina, y su familia”, expresó el equipo en un comunicado.

Diversos equipos deportivos de Texas, como los Rangers (MLB) y el FC Dallas (MLS), se sumaron a los homenajes, al igual que compañeros de la NFL como Kenneth Murray y Juanyeh Thomas.

Trayectoria

Kneeland fue seleccionado en la segunda ronda del Draft de la NFL de 2024, proveniente de Western Michigan. En 18 partidos disputados, cuatro como titular, acumuló 26 tacleadas, cuatro golpes al mariscal de campo y una captura. Su primer touchdown como profesional llegó en el encuentro del lunes ante los Cardinals.

Durante su preparación para el Draft, Kneeland enfrentó la pérdida de su madre, Wendy, un hecho que marcó profundamente su vida personal.