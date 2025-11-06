Celebrarán conversatorio “La importancia de la música y las artes dominicanas en la cultura del país”

La Fundación Cultural de la Música en República Dominicana (FUNDAMUSICA) realizará el conversatorio “La importancia de la música y las artes dominicanas en la cultura del país”, el miércoles 12 de noviembre, a partir de la 6:30 p.m., en el salón Aída Cartagena Portalatín, de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

El presidente de FUNDAMUSICA, el artista Nelson Muñoz, explicó que en el conversatorio participarán destacados artistas, músicos y periodistas, quienes hablarán de sus vidas y el valor cultural de la música dominicana.

Entre los artistas que participarán figuran los directores de orquestas Wilfrido Vargas y Dionis Fernández, así como Amaury Sánchez, compositor y productor musical y viceministro de Cultura.

Las palabras de bienvenida estarán a cargo del director general de la BNPHU, el escritor y académico Rafael Peralta Romero, y de la maestría de ceremonia será responsable Marina Frías, destacada comunicadora y actriz dominicana.

El programa de la actividad incluye la presentación de un grupo de jóvenes estudiantes de música, procedente Los Llanos, San Pedro de Macorís, dirigido por el profesor Ángel María Socorro Cruz.

Además, en el conversatorio estarán presentes las academias Bachata, de Puerto Plata y el Centro de Artes Julio Alberto Hernández, de Santiago, entre otras instituciones vinculadas a la música.

FUNDAMUSICA en una institución donde los jóvenes estudiantes de música y consagrados músicos, técnicos de grabación, arreglistas y productores encuentran un apoyo y camino claro hacia la profesionalización y el éxito.