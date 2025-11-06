Jesús Féliz valora propuesta de Omar Fernández sobre indexación salarial

El miembro de la Dirección Política de Fuerza del Pueblo, Jesús Féliz, valoró como positiva la solicitud del senador Omar Fernández, para que sean indexados los salarios de los trabajadores que ganan menos de 52 mil pesos.

Señaló que desde el 2017, los tramos del Impuesto Sobre la Renta (ISR), que en la actualidad beneficiaría a más de 900mil trabajadores, se mantienen congelados al no aplicarse anualmente las indexaciones por inflación correspondiente, pese a los incrementos de los precios de la canasta familiar y de los salarios, con lo que la normativa se viene violando por casi una década.

El dirigente político del partido opositor Jesús Féliz, deploró la reacción negativa asumida por funcionarios del gobierno y legisladores oficialistas al criticar la solicitud del senador del Distrito Nacional Omar Fernández, sobre la obligatoriedad en indexar los salarios como ordena la ley, para que los trabajadores puedan liberar sus salarios, tener más capacidad adquisitiva y así mejorar un poco su calidad de vida.

“La actitud de los perremeistas no debe de extrañarnos, porque desde que asumieron el poder, las medidas que han adoptados en nada benefician a la población, que no tan solo se expresa con los altos precios de los artículos de consumos básicos, sino que además en el colapso de los servicios públicos, como la salud, el transporte, la seguridad ciudadana, los apagones y altas tarifas eléctricas, con lo que han desmejorado significativamente la calidad de vida de los dominicanos”. Puntualizó Féliz.

Jesús Féliz, le pide también a las autoridades del área económica, identificar las fuentes de ingresos o hacer los recortes y ajustes necesarios en los gastos superfluos para que se pueda contemplar en el presupuesto del próximo año la indexación de los salarios y así dar un respiro a la clase trabajadora y llevar tranquilidad a la familia.