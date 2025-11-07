Banco Vimenca inaugura sucursal en Ágora Santiago Center

Santiago de los Caballeros.-Banco Vimenca continúa fortaleciendo su presencia en la región norte del país con la inauguración de su nueva sucursal en Ágora Santiago Center, un espacio moderno, accesible y diseñado para ofrecer una experiencia bancaria más cercana, ágil y personalizada a sus clientes.

Durante el acto inaugural, Jesús Cornejo, vicepresidente ejecutivo, expresó que la apertura de esta nueva oficina reafirma el compromiso del banco con el crecimiento económico y social de Santiago y toda la región del Cibao.

“Santiago es un polo de desarrollo clave en el país, con un dinamismo empresarial y comercial que sigue creciendo año tras año. En Banco Vimenca reconocemos ese liderazgo y queremos ser parte activa de este crecimiento, acompañando a las personas, familias y empresas que lo hacen posible”, destacó Cornejo.

Por su parte, Roque Del Giudice, vicepresidente de Banca Personal, destacó que la nueva sucursal ha sido concebida pensando en la comodidad, seguridad y experiencia del cliente.

“Nuestro objetivo es ofrecer una banca cercana, con productos y servicios adaptados a las necesidades de cada cliente. En esta sucursal, encontrarán asesores especializados, atención personalizada y soluciones innovadoras que les permitirán manejar sus finanzas de manera eficiente y confiable”, afirmó Del Giudice.

La nueva sucursal de Ágora Santiago Center forma parte del proceso de transformación digital y expansión de la entidad, que busca integrar tecnología, seguridad y cercanía humana para continuar ofreciendo un servicio de excelencia en todo el territorio nacional.

Con esta apertura, Banco Vimenca refuerza su compromiso de estar más cerca de sus clientes, brindándoles soluciones financieras modernas, accesibles y seguras, que contribuyen al desarrollo económico y social de la región del Cibao.