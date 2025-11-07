Licey deja libre a los lanzadores Jairo Asencio y Lisalverto Bonilla y al coach Anderson Hernández

Santo Domingo .- Los Tigres del Licey anunciaron este jueves que dejan en libertad al cerrador Jairo Asencio, al abridor Lisalverto Bonilla, y al coach de cuadro interior Anderson Hernández.

La decisión fue tomada luego de el equipo azul perder su sexto juego en línea durante la jornada del miércoles.

A través de una nota de prensa, la directiva del Club Atlético Licey agradeció la entrega que durante varias temporadas demostraron los lanzadores Jairo Asencio y Lisalverto Bonilla.

Igual agradecimiento se hizo extensivo al coach Anderson Hernández, quien también ha sido removido de sus labores en la franquicia 24 veces campeona de la Liga Dominicana de Béisbol.

Asencio es líder histórico de salvamentos en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) y fue el encargado de cerrar los partidos desde su llegada al equipo procedente de los Toros del Este antes de la temporada 2008-09.

Bonilla, al igual que Asencio, formaron parte de las últimas ediciones campeonas del Licey con un rol de abridor y relevista largo, principalmente.

Hernández, otro con varios campeonatos en su haber como jugador, también formó parte en las conquistas azules más recientes en su rol de coach de infielders.

El vicepresidente de operaciones y gerente general, Audo Vicente, deseó la mejor de las suertes a los tres y destacó su entrega y disposición durante el tiempo que permanecieron con el Licey.