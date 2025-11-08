Lanzan “UnMercado”, la nueva plataforma de educación financiera

Santo Domingo. – Con el compromiso de fortalecer la cultura bursátil y fomentar una ciudadanía más informada, fue lanzada oficialmente la plataforma de educación financiera “UnMercado.do”, una iniciativa conjunta entre la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV), la Bolsa de Valores de la República Dominicana (BVRD), la Central de Valores Dominicano (CEVALDOM), la Asociación de Puestos de Bolsa (APB), la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI) y la Asociación de Fiduciarias Dominicanas (ASOFIDOM).

El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña, con la participación de autoridades del mercado, representantes de las instituciones aliadas, actores del sector académico, miembros de la prensa, estudiantes e inversionistas.

Durante el acto, los asistentes conocieron los detalles de la nueva plataforma digital UnMercado.do, un espacio diseñado para ofrecer recursos, herramientas y programas de capacitación que permitan a los ciudadanos aprender sobre inversión, ahorro, finanzas personales y funcionamiento del mercado de valores dominicano, de una manera accesible y dinámica.

La jornada inició con un acto simbólico de Toque de Campana por la Educación Financiera, donde el Superintendente del Mercado de Valores, Ernesto Bournigal, ofreció unas palabras en representación de las instituciones aliadas, destacando que: “UnMercado es el resultado de una visión compartida entre los principales actores del mercado de valores: que la educación es la mejor herramienta para empoderar a las personas y fortalecer la confianza en el sistema financiero”.

“Con esta plataforma damos un paso importante hacia una educación bursátil moderna, accesible y cercana, aprovechando el poder de la tecnología para llegar a más dominicanos”, agregó.

La actividad continuó con la presentación de la obra teatral “Aprender es de Locos”, una puesta en escena que combinó humor y aprendizaje sobre los retos de entender las finanzas, y la presentación oficial del portal por parte de Iván Carvajal, director de Planificación Estratégica y Mercados de la BVRD.

Como parte del programa, se realizó también el panel “El Rol de la Educación Financiera en la Era Digital”, moderado por Lissette Ramírez, Encargada de ProInversionista de la SIMV, con la participación de Massiel de Jesús, periodista económica y creadora de Moneymom Público RD; Manuel Vílchez, influencer, inversionista y creador del contenido financiero Podcast Números Verdes; Katty Cepeda, Presidenta Ejecutiva de la APB; Santiago Sicard, Presidente Ejecutivo de ADOSAFI; y Christian Molina, Presidente Ejecutivo de ASOFIDOM.

El espacio permitió reflexionar sobre los desafíos y oportunidades que ofrece la transformación digital en la enseñanza financiera, así como el papel de la tecnología, los medios de comunicación y los participantes del mercado en la formación de inversionistas más informados, responsables e inclusivos.

El evento cerró con el sorteo de becas y cupos de formación de diplomados y talleres ofrecidos por la BVRD, la APB y ASOFIDOM, para los asistentes del evento, como incentivo para continuar promoviendo el aprendizaje y la capacitación financiera en el país.

Con el lanzamiento de UnMercado.do, el sector bursátil dominicano reafirma su compromiso con la educación, la inclusión y la sostenibilidad, pilares fundamentales para el desarrollo de un mercado de valores más robusto y participativo.