Adosafi resalta el impacto de los fondos de inversión en el desarrollo del turismo

Con más de RD$69,000 millones invertidos en el sector, los fondos de inversión se han convertido en un motor clave del turismo

Punta Cana. – Santiago Sicard, presidente de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (ADOSAFI), resaltó el significativo y creciente impacto de los fondos de inversión en el sector turístico de la economía dominicana en el Foro Empresarial The Mag 2025, celebrado en Punta Cana.

Los fondos de inversión han consolidado su papel como actores clave en el impulso del turismo dominicano, con aportes que superan los RD$69,000 millones invertidos en este sector, destacó Sicard, durante su participación en el Foro.

El presidente de ADOSAFI subrayó que este monto representa un porcentaje importante de la inversión total de los fondos en la economía nacional, que asciende a unos RD$430,000 millones.

Estas inversiones han contribuido a la creación de 11,750 habitaciones hoteleras, de las cuales 3,600 ya están en operación, 3,000 en fase de desarrollo y cerca de 6,000 más en proceso de inversión.

“Los fondos de inversión han comenzado a tener un papel preponderante en el sector turístico dominicano, no solo por el volumen de inversión, sino por su capacidad de estructurar financiamientos adaptados a las necesidades reales de los proyectos”, afirmó Sicard.

El representante de ADOSAFI destacó que el acceso a financiamiento a través de fondos de inversión ofrece ventajas significativas como la flexibilidad en plazos y condiciones, la escabilidad y exposición de los proyectos y la gestión del riesgo: «Los fondos de inversión diseñan estrategias de financiamiento a la medida de cada proyecto, lo que permite una mayor agilidad y adaptabilidad para el desarrollo turístico”, explicó.

Estas inversiones no solo generan nuevas habitaciones hoteleras, sino también empleos y dinamismo económico en polos turísticos emergentes. Con estas cifras y perspectivas, ADOSAFI reafirma su compromiso con el fortalecimiento del mercado de valores dominicano y su papel en el financiamiento sostenible de los sectores productivos estratégicos, especialmente el turismo, motor esencial del crecimiento económico del país.

Sicard formó parte del panel “Fondos de Inversión Turística: Cómo Conectar Capital con Proyectos Reales”, en el que se analizó la expansión de estos instrumentos como fuente de financiamiento esencial para proyectos hoteleros, inmobiliarios e infraestructurales en el país.

El panel contó también con la participación de Celio Mercedes (Pioneer Investment Funds) y Carlos Ruiz (Advanced Asset Management), bajo la moderación de Enrique de Marchena Kaluche, socio de DMK Lawyers.