Avanza a paso firme la construcción de la Casa Club de los Comunicadores Mocanos

Moca, Espaillat.-La construcción de la Casa Club de los Comunicadores Mocanos, avanza significativamente y se encuentra ya en su fase final, marcando un acontecimiento de carácter histórico para el sector comunicacional de la provincia Espaillat.

Esta obra, largamente anhelada por periodistas, locutores y trabajadores de los medios, se convertirá en un espacio digno, moderno y funcional donde cada institución gremial legalmente constituida en Moca, contará con su propia oficina operativa.

El proyecto, cuya inversión ronda los 20 millones de pesos, ha sido posible gracias al decidido apoyo del gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader, así como a las gestiones del senador de la provincia, Carlos Gómez, y del secretario administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, quienes han acompañado y respaldado esta iniciativa desde sus primeras etapas.

La Casa Club contará con áreas recreativas, salones multiuso, lobby de recepción, amplio parqueo, sala de estar y un bar-restaurante, espacios concebidos para fortalecer la integración, el intercambio profesional y el desarrollo de actividades institucionales y formativas.

Este proyecto nació formalmente el 31 de mayo de 2023, durante la gestión de Claudio González, como presidente de La Asociación de Productores de Programas de Radio, Televisión y Medios Alternos (APRATELMEPE), con el acto del primer palazo que dio inicio a la obra.

Desde entonces, los gremios de la comunicación han mantenido un respaldo unánime, entendiendo que esta infraestructura vendrá a unificar y dignificar la labor de los comunicadores en toda la provincia Espaillat.

Con los trabajos ya en etapa avanzada, la Casa Club de los Comunicadores Mocanos se prepara para abrir sus puertas y convertirse en el nuevo hogar institucional de un sector que ha jugado un papel fundamental en la vida social, cultural y democrática de la provincia.

La inauguración se perfila como un acontecimiento de gran significado, que consolidará un espacio de encuentro, crecimiento y fortalecimiento para todos los profesionales de la comunicación en Moca.

Por Luis Ramón López