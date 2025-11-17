Incautan cargamento de 806 paquetes de cocaína en las costas de Pedernales

Santo Domingo.- Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), efectivos de la Armada (ARD) y la Fuerza Aérea (FARD), informaron este lunes que confiscaron un cargamento de 806 paquetes de presunta cocaína en las costas de la provincia de Pedernales.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, las unidades aéreas, marítimas y terrestres seguían una embarcación, de 27 pies de eslora, con dos motores fuera de borda de 60 caballos de fuerza cada uno, que según informes de inteligencia se dirigía a costas dominicanas, con un importante alijo de sustancias narcóticas.

Las autoridades indicaron que luego de varias horas de persecución, los equipos operativos interceptaron a varias millas náuticas al sur de Isla Beata, a varios individuos a bordo de una lancha, (Tipo Go Fast) con 24 paquetes, conteniendo en su interior, un total de 806 unidades de la presunta droga.

Durante la intervención, incautaron además una radio satelital, un GPS, dos celulares, lonas, agua, comestibles, documentos personales y otras evidencias vinculantes a la investigación.

“Las autoridades tratan de establecer si el reciente decomiso guarda relación con el cargamento de 484 paquetes de cocaína, confiscados el pasado fin de semana en las costas de la provincia de Pedernales”.

Durante la frustrada operación de narcotráfico internacional, las autoridades arrestaron a tres dominicanos, quienes serán sometidos a la justicia en las próximas horas por violación a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.

Los 806 paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para determinar el tipo y peso exacto del cargamento.

El operativo estuvo coordinado por el Ministerio Público y en apoyo a la Operación Lanza del Sur (Operation Southern Spear) del Comando Sur de los Estados Unidos, trabajando estrechamente junto a la Fuerza de Tarea Conjunta Interinstitucional Sur (Jiaft South) y la Administración de Control de Drogas (DEA).