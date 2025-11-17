Alexandra Peña impulsa el Foro Municipal Ciudadano bajo la coordinación de la Fundación Lazos

Santo Domingo Este.— La ingeniera Alexandra Peña, presidenta de la Fundación Lazos e integrante de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, encabezó este sábado el lanzamiento del Foro Municipal Ciudadano, un espacio dedicado a la reflexión, el diálogo y la capacitación sobre los desafíos actuales de la gestión local en la República Dominicana.

El encuentro, realizado en las instalaciones del colegio San Francisco de Asís en Santo Domingo Este, reunió a figuras destacadas del municipio, estudiantes, líderes comunitarios, regidores, expertos municipalistas y representantes de diversos sectores sociales, que participaron de manera activa en las conferencias y paneles desarrollados en la actividad.

Peña, quien además preside la Fuerza del Pueblo en la Circunscripción 2 de Santo Domingo Este, pronunció las palabras centrales del acto, expresando que el Foro Municipal Ciudadano nace con la misión de fortalecer el liderazgo local y promover un modelo de gestión pública más eficiente, transparente y comprometido con la sostenibilidad.

“Este foro es un espacio creado para pensar juntos, cuestionar lo establecido y construir soluciones que impacten directamente la vida de nuestra gente”, afirmó durante su intervención. Agregó que los municipios enfrentan retos cruciales como la gestión integral de los residuos, la protección del medio ambiente, la participación comunitaria, el ordenamiento territorial y el uso responsable de los recursos públicos.

Peña destacó que la Fundación Lazos continúa el legado del fenecido dirigente político y municipalista Domingo Jiménez, fundador de la institución, cuya trayectoria —dijo— “marcó un compromiso permanente con la ética, la participación y el desarrollo municipal”. Señaló que su gestión se orienta a mantener viva esa visión de entrega y responsabilidad social.

La programación del foro incluyó la conferencia “Gobernabilidad, transparencia y participación social”, impartida por el expositor Pedro A. Hernández, así como un panel sobre Gestión de residuos, derechos ambientales y soluciones sostenibles, en el que participaron el Ing. Elías Gómez, Teodoro Lara y Clara Hernández, esta última Regidora del municipio de Peralvillo.

Durante la última parte del encuentro se desarrolló una plenaria para la formulación de compromisos ciudadanos, en la que se acordó dar seguimiento a las iniciativas municipales a través de la plataforma de la Fundación Lazos.

Peña concluyó su discurso resaltando que “el país que queremos para las presentes y futuras generaciones comienza en los municipios”, e invitó a los participantes a construir alianzas y proyectos que fortalezcan la gestión local.

El Foro Municipal Ciudadano constituye el primer paso de un programa permanente de formación y articulación municipal promovido por la Fundación Lazos.