Hombre se entrega a la Policía luego de asesinar a su madre y hermano en Villa Mella

La Policía Nacional informó el arresto de Daniel Moisés Cordero Rodríguez, de 30 años, quien admitió haber causado la muerte de su madre y su hermano en un hecho registrado la mañana de hoy en la comunidad de San Felipe, Villa Mella, Santo Domingo Norte. El agresor se presentó de manera voluntaria al destacamento

Los cuerpos de la señora Anatalia Rodríguez “Morena”, de 60 años, y de su hijo Pedro Daniel Cordero Rodríguez “Pedro”, de 29, fueron hallados alrededor de las 8:50 de la mañana dentro de su vivienda ubicada en la calle Respaldo La Gloria de la citada comunidad. Ambos presentaban heridas corto-contundentes en la región craneal, con fractura de cráneo.

Las primeras investigaciones indican que las víctimas fueron atacadas con un objeto contundente por su propio hijo y hermano, presuntamente motivado por conflictos familiares.

El agresor se presentó de manera voluntaria al destacamento N-1 de la Policía Nacional, donde confesó haber atacado a sus parientes. De inmediato fue arrestado y se procedió a notificar a las unidades investigativas y de la Policía Científica.

Un familiar cercano de la fallecida informó que el detenido había salido de prisión hace aproximadamente cinco meses por un caso de violación, y desde entonces mostraba un comportamiento inusual.

Durante la inspección en la vivienda, la Policía Científica colectó dos barras de hierro ensangrentadas —una con empuñadura de madera y otra parcialmente doblada— que se presumen fueron utilizadas para cometer el doble homicidio.

Los cuerpos fueron trasladados al INACIF para los estudios forenses correspondientes, mientras el detenido permanece bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público.