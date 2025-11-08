CNDH filial Moca reconoce con la “Medalla del Honor Constitución” a destacados mocanos

Moca, Espaillat.-En el marco de la conmemoración del 181 aniversario de la Constitución dominicana, este 6 de noviembre de 2025, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), filial Espaillat, realizó un emotivo acto de reconocimiento donde entregó la Medalla del Honor Constitución a destacados ciudadanos por su trayectoria de lucha social, servicios comunitarios, ejercicio profesional y compromiso con los valores democráticos.

El acto estuvo encabezado por el licenciado Radhamés Mercedes, presidente de la CNDH en la provincia, con la coordinación de Félix Abreu, quienes destacaron la importancia de exaltar el trabajo y la entrega de hombres y mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al fortalecimiento de la justicia, la libertad y el respeto a los derechos fundamentales en la sociedad mocana.

Entre los homenajeados se encuentran el periodista Nicolás Arroyo Ramos, por su trayectoria de más de 40 años en el ejercicio del periodismo, caracterizado por la ética, el compromiso y la defensa de la verdad; el empresario de la comunicación Papi Mireles, director propietario de Radio Ideal; el reportero gráfico Iván Duarte; así como Albel Rodríguez y Pedro Badía, por sus aportes a la comunidad y su labor constante en favor del desarrollo social.

Asimismo, el magistrado fiscal adjunto Michael Taveras, del Distrito Judicial de Espaillat, recibió el reconocimiento al Mérito Constitucional, otorgado por la CNDH, filial Moca, en honor a su desempeño en el ámbito judicial y su compromiso con la aplicación justa y equilibrada de la ley.

Durante la ceremonia, el presidente de la CNDH, Radhamés Mercedes, expresó que este reconocimiento “simboliza el respeto y la gratitud hacia quienes, con su ejemplo y dedicación, honran los valores de la Constitución y contribuyen a una sociedad más justa, participativa y solidaria”.

El evento, realizado en un ambiente de civismo y orgullo patriótico, reafirmó el compromiso de la CNDH con la defensa de los derechos humanos y la promoción de los principios democráticos que inspiran la Carta Magna de la República Dominicana.

Por Luis Ramón López