Reconocen a José Abigail Cruz Infante por su legado democrático y aportes a la mocanidad

Moca, Espaillat.-En un emotivo y concurrido acto el Comité Pro-Rescate de Valores (Memorias de la Mocanía), reconoció al destacado mocano doctor José Abigail Cruz Infante (Ito Betemit), en honor a su trayectoria política, social y profesional, así como por sus aportes a la democracia dominicana y a la construcción de una sociedad basada en la paz, la justicia y la convivencia armoniosa.

La ceremonia, realizada en los salones de la Asociación para el Desarrollo de la provincia Espaillat (ADEPE), reunió a una amplia representación de la vida social, productiva, política y cultural de Moca, quienes acudieron para respaldar este homenaje “en vida”, destinado a resaltar la impronta de un hombre considerado referente moral y símbolo de entrega cívica.

Amable Guzmán, presidente de la ADEPE, en la conmemoración de su 50 aniversario de la fundación de la entidad de desarrollo, hizo entrega de una resolución de reconocimiento al doctor Cruz Infante.

También, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, filial Espaillat entregó al exsenador una placa de reconocimiento, a cargo de una comisión del gremio que encabeza su presidenta la licenciada Juana García, en compañía de los miembros Carlos García, Alfredo Martínez, exfiscal del municipio de Gaspar Hernández, Arismendis Reyes Morel, entre otros directivos.

El público, integrado por representantes de diferentes sectores productivos y comunitarios, abarrotó el recinto para ser testigo de este acto de gratitud colectiva.

Un discurso que tocó fibras profundas

En uno de los momentos más memorables de la ceremonia, el homenajeado, Dr. José Abigail Cruz Infante, pronunció un discurso que conmovió a todos los presentes.

Con visible emoción, expresó: “Ustedes, con este reconocimiento, me han dado el mayor regalo que he recibido en la vida: la sinceridad de sus palabras y sus abrazos cargados de amistad y buenos recuerdos.”

El auditorio respondió con un aplauso prolongado y de pie, marcando la atmósfera de gratitud y afecto que se vivió durante todo el acto.

Acompañó al homenajeado su hermano, José Uriel Cruz Infante (Bartolo Betemit), quien compartió junto a él este significativo momento familiar y ciudadano.

El Comité Pro-Rescate de Valores, estuvo representado por doctor David Balcácer, coordinador general, quien en su discurso resaltó los dotes del exsenador Cruz Infante; José Alberto Cruceta Almánzar, exjuez de la Suprema Corte de Justicia, Nelfa Ferreras viuda Pérez, Arnaldo Vásquez, Danilito Rancier;

Andrés Bautista y Jose R. Vargas resaltan valores

Durante su intervención, el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista, resaltó la dimensión moral y cívica del homenajeado. “Honrar a quien honra a su pueblo es una acción necesaria. Esta actividad ha sido altamente significativa, y exhorto a los organizadores a continuar reconociendo a otras figuras mocanas de trascendencia, porque honrar… honra.”

El doctor José Rafael Vargas, en su intervención en el ceremonial del reconocimiento, reconoció los aportes del reconocido intelectual mocano, doctor José Abigail Cruz Infante, de quien afirmó la población mocana tiene una deuda eterna de gratitud por sus aportes y posturas de desarrollo para la provincia desde sus posiciones de servicios y defensa de los mejores intereses locales y nacionales. Igualmente, lo hizo la señora Nelfa Ferrera viuda de Pérez, desde el podium, resaltando sus virtudes y entrega.

Un homenaje a la integridad y al legado

El reconocimiento al doctor José Abigail Cruz Infante, se consolidó como un acto de justicia social y memoria colectiva, recordando su impronta en la vida pública, su compromiso con los valores democráticos y su dedicación al bienestar de la provincia Espaillat.

La comunidad mocana reafirmó así su admiración hacia uno de sus hijos más distinguidos, dejando constancia de que las grandes trayectorias deben celebrarse, agradecerse y perpetuarse… en vida.

La conducción del evento estuvo a cargo del reconocido periodista Nicolás Arroyo Ramos, quien llevó la maestría de ceremonias con sobriedad y altura profesional.

A la actividad asistieron destacadas figuras, entre ellas, el licenciado Andrés Bautista, ministro Administrativo de la Presidencia; doctor Miguel Guarocuya Cabral, alcalde municipal; doctor José Rafael Vargas, exsenador de la provincia; Carlos Estrella, empresario de Cosas del País; Radhamés Mercedes, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, filial Espaillat; Alberto “Papi” Mireles, empresario de la comunicación; Remberto Cruz, exalcalde del municipio; el José Antonio Cruz (Pachacon), jurista reconocido; el poeta Persio Pérez, entre otros distinguidos munícipes.

Por Luis Ramón López