ADEPE celebra 50 años con un encuentro especial con la prensa junto a Guido Gómez Mazara

Moca, Espaillat.-La Asociación para el Desarrollo de la Provincia Espaillat (ADEPE), anunció la realización de un encuentro especial con la prensa, denominado “Desayuno con ADEPE”, como parte de las actividades conmemorativas de su 50 aniversario de fundación en esta ciudad.

El evento se llevará a cabo el próximo martes 16 de septiembre de 2025, a las 9:00 de la mañana, en el local institucional de ADEPE, ubicado en la calle Presidente Vásquez esquina Colón, en Moca.

En esta ocasión, el encuentro contará con la participación especial del doctor Guido Gómez Mazara, presidente del Consejo Directivo del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL), quien compartirá reflexiones sobre el rol de las telecomunicaciones y su impacto en el desarrollo nacional.

El presidente de ADEPE, licenciado Amable Guzmán, extendió la invitación a los medios de comunicación de la provincia, resaltando que este desayuno busca fortalecer los vínculos con la prensa y destacar la importancia de ADEPE, como institución pionera en la promoción del progreso social y económico de Espaillat.

Este “Desayuno con ADEPE”, forma parte del calendario de actividades con las que la entidad celebra sus cinco décadas de servicio, reafirmando su compromiso con la innovación, el liderazgo comunitario y el impulso de proyectos sostenibles para la provincia y la región.

Por Luis Ramón López