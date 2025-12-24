Estos fueron los jugadores seleccionados por Águilas, Toros, Gigantes y Escogido en el draft de reingreso

Santo Domingo.-Las Águilas Cibaeñas, líderes de la tabla clasificatoria de la serie regular, dieron apertura al Drat de Reingreso con la escogencia del jugador del cuadro Cristhian Adames, quien pertenece a los Tigres del Licey, mientras los Toros del Este se inclinaron por fortalecer su pitcheo, en especial el relevo.

Este mediodía la Liga de Béisbol Profesional de República Dominicana realizó el draft y en el cual se hicieron seis rondas para los cuatro equipos semifinalistas, que desde el sábado próximo comenzarán a empujar por sembrarse en la serie final de este torneo Juan Marichal.

En las primeras escogencias, las Águilas se decidieron por el bate y la experiencia de Adames, mientras los Toros se incliaron por Jean Carlos Mejía, también relevista del Licey.

Los Gigantes del Cibao pusieron el ojo y decisión en el receptor Francisco Mejía (Tigres del Licey) y la primera ronda la cerraron los Leones del Escogido, quienes consiguieron al relevista Patrick Weigl (Estrellas Orientales).

Cada equipo puede escoger seis jugadores, con un mínimo de tres peloteros nativos, según establecen los reglamentos.

“Fue un draft con mucho talento”, dijo Jean Guzmán, gerente de operaciones de las Águilas Cibaeñas. “Especialmente, en el caso de nosotros, los planes nos salieron como teníamos en mente”, dijo al referirse a la selección de Adames, así como la oportunidad de fortalecer el bullpen y el pitcheo en general que “eran de los planes que teníamos para este round robin”.

El presidente de Lidom, licenciado Vitelio Mejía, a la derecha, junto al director técnico de la institución, Jorge Torres durante la celebración del draft de reingreso 2025. (Foto: Lidom)

Para el gerente de los Toros, Jesús Mejía, la realización del draft “fue bien simple”, por considerar que la ofensiva del conjunto en la temporada “siempre ha sido una fortaleza, también el pitcheo abridor” y agregó que “sin embargo el bullpen ha sido una debilidad y en eso nos enfocamos”.

Los Gigantes consideraron que consiguieron “un draft balanceado”, expresó Jeylon Pimentel, de la gerencia de operaciones del conjunto . Resaltó la escogencia del receptor Francisco Mejía por lo que puede brindar como receptor y a la ofensiva. También consiguieron los jugadores Gustavo Núñez e Ismael Munguía, pero además robustecen su pitcheo.

De su lado, Carlos Peña, gerente de los Leones del Escogido, consideró que la escogencia resultó en un “draft muy dinámico”. Destacó la escogencia de los lanzadores Patrick Weigl, Radhamés Liz y Jefry Yan, pero a la vez la del líder de hits, Raimel Tapia, Jorge Mateo y Michael de la Cruz.

A continuación, así escogieron los equipos sus respectivos jugadores:

Águilas Cibaeñas

1. Cristhian Adames (Tigres del Licey) Jugador del cuadro

2. Oscar de la Cruz (Estrellas Orientales) lanzador

3. Misael Tamárez (Tigres del Licey) Lanzador

4. Junior Marte (Tigres del Licey) Lanzador

5. Carlos Belén (Estrellas Orientales) Lanzador

6. Andrew Pérez (Estrellas Orientales) Lanzador

Toros del Este

1. Jean Carlos Mejía (Tigres del Licey) Lanzador

2. Anderson Severino (Tigres del Licey) Lanzador

3. Engel de los Santos (Tigres del Licey) Lanzador

4. Enny Romero (Estrellas Orientales) Lanzador

5. Jhan Maríñez (Estrellas Orientales) Lanzador

6. Sergio Alcántara (Tigres del Licey) Shortstop

Gigantes del Cibao

1.Francisco Mejía (Tigres del Licey) Receptor

2. Gustavo Núñez (Tigres del Licey) jugador del cuadro

3. Luis Frías (Tigres del Licey) Lanzador

4. Ismael Munguía (Estrellas Orientales) Jardinero

5. Ofreidy Gómez (Tigres del Licey) Lanzador

6. Neftalí Féliz (Estrellas Orientales) Lanzador

Leones del Escogido

1. Patrick Weigl (Estrellas Orientales) Lanzador

2. Jefry Yan (Estrellas Orientales) Lanzador

3. Radhamés Liz (Tigres del Licey) Lanzador

4. Raimel Tapia (Estrellas Orientales) Jardinero

5. Jorge Mateo (Estrellas Orientales) Jugador del cuadro

6. Michael de la Cruz (Tigres del Licey) Receptor