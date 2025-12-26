COE reporta 11 muertos y 118 accidentes de tránsito durante fiestas navideñas

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, durante la primera fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”, se registraron 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos entre el martes 23 de diciembre y el jueves 25.

De acuerdo al COE, en ese período se produjeron 118 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas. En los hechos estuvieron involucradas 94 motocicletas, además de vehículos livianos, atropellamientos, camionetas y jeepetas.

El COE precisó que, del total de fallecidos, cinco ocurrieron «dentro del dispositivo de seguridad vial» y seis fuera del mismo. En cuanto a los casos fatales, el reporte detalla que se vincularon seis muertes a motocicletas, cuatro a vehículos livianos y una a atropellamiento.

Dentro del dispositivo de seguridad vial (cinco fallecidos) el listado incluye un atropellamiento en la Autovía del Este (La Romana) y siniestros vinculados a motocicletas y vehículo liviano en puntos de Azua, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Fuera del operativo (seis fallecidos): el COE reportó casos en Villa Altagracia, Salcedo, Jarabacoa, la carretera Higüey–La Otra Banda, y Bonao, en hechos asociados a motocicletas y vehículos livianos.

En su balance, el COE indicó que, en comparación con el año pasado, esta primera fase del operativo registró una reducción de 8 por ciento en las fatalidades.

Asistencias médicas durante las festividades

El Servicio Nacional de Salud informó que en los centros de la red pública se brindaron atenciones a 1,083 pacientes; además, otros 308 fueron asistidos por diferentes causas, sumando un total de 1,391 intervenciones sanitarias.

De igual forma, la Dirección de Servicios de Atención Extrahospitalaria (DAEH) notificó que ofreció asistencia a unas 542 personas.

La Defensa Civil realizó 130 ayudas médicas. También se colocaron dos hospitales de campaña y se instalaron señales que exhortaban a reducir la velocidad y a utilizar el cinturón de seguridad. Además, se ejecutaron 50 apoyos viales a conductores y ciudadanos.

La Cruz Roja Dominicana ofreció auxilio a 45 personas y distribuyó 2,600 folletos preventivos a motoristas, transeúntes y habitantes en avenidas y carreteras.

Finalmente, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) efectuó 52 inspecciones a unidades de transporte de carburantes y mercancías, además de desarrollar campañas de concientización y señalización, así como 50 asistencias en las vías a conductores y pasajeros.