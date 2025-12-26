Nacionales

COE reporta 11 muertos y 118 accidentes de tránsito durante fiestas navideñas

26 de diciembre de 2025
Dominicano Ahora

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, durante la primera fase del Operativo “Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026”, se registraron 11 personas fallecidas en accidentes de tránsito ocurridos entre el martes 23 de diciembre y el jueves 25.

De acuerdo al COE, en ese período se produjeron 118 accidentes de tránsito en autopistas, carreteras, calles y avenidas. En los hechos estuvieron involucradas 94 motocicletas, además de vehículos livianos, atropellamientos, camionetas y jeepetas.

El COE precisó que, del total de fallecidos, cinco ocurrieron «dentro del dispositivo de seguridad vial» y seis fuera del mismo. En cuanto a los casos fatales, el reporte detalla que se vincularon seis muertes a motocicletas, cuatro a vehículos livianos y una a atropellamiento.

Dentro del dispositivo de seguridad vial (cinco fallecidos) el listado incluye un atropellamiento en la Autovía del Este (La Romana) y siniestros vinculados a motocicletas y vehículo liviano en puntos de Azua, San Cristóbal y San Pedro de Macorís.

Fuera del operativo (seis fallecidos): el COE reportó casos en Villa Altagracia, Salcedo, Jarabacoa, la carretera Higüey–La Otra Banda, y Bonao, en hechos asociados a motocicletas y vehículos livianos.

En su balance, el COE indicó que, en comparación con el año pasado, esta primera fase del operativo registró una reducción de 8 por ciento en las fatalidades.

Asistencias médicas durante las festividades

El Servicio Nacional de Salud informó que en los centros de la red pública se brindaron atenciones a 1,083 pacientes; además, otros 308 fueron asistidos por diferentes causas, sumando un total de 1,391 intervenciones sanitarias.

De igual forma, la Dirección de Servicios de Atención Extrahospitalaria (DAEH) notificó que ofreció asistencia a unas 542 personas.

La Defensa Civil realizó 130 ayudas médicas. También se colocaron dos hospitales de campaña y se instalaron señales que exhortaban a reducir la velocidad y a utilizar el cinturón de seguridad. Además, se ejecutaron 50 apoyos viales a conductores y ciudadanos.

La Cruz Roja Dominicana ofreció auxilio a 45 personas y distribuyó 2,600 folletos preventivos a motoristas, transeúntes y habitantes en avenidas y carreteras.

Finalmente, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM) efectuó 52 inspecciones a unidades de transporte de carburantes y mercancías, además de desarrollar campañas de concientización y señalización, así como 50 asistencias en las vías a conductores y pasajeros.

Comparte esta noticia en tus redes sociales:

Noticias relacionadas: