Escogido derrota a Águilas y Toros a Gigantes en inicio del round robin

Santiago. – Travis Lakins Jr. lanzó cinco sólidas entradas de apenas tres imparables y Yamaico Navarro disparó su noveno cuadrangular en juegos de Round Robin, para guiar a los Leones del Escogido a una contundente victoria 12-2 sobre las Águilas Cibaeñas, en el primer partido de la ronda semifinal del campeonato 2025-26 de la LIDOM, celebrado en el Estadio Cibao.

Navarro castigó un cambio del relevista Jorge Taveras en la sexta entrada, con conteo de 1-2, enviando la pelota a 355 pies por el jardín izquierdo, en un batazo que salió a 3.3 segundos del madero.

Con ese jonrón, el antesalista rojo se colocó entre los bateadores históricos del Round Robin, empatando con figuras como Matt Cepicky, Víctor Díaz, Pedro Feliz, Ronnie Belliard, Julián Yan y Guillermo García.

Con su próximo vuelacerca, Navarro igualará a Juan Carlos Pérez y al inmortal Luis Polonia, dentro del exclusivo grupo de 17 jugadores que han conectado diez o más cuadrangulares en esta etapa del torneo.

Lakins Jr. (G, 1-0) dominó a la ofensiva cibaeña durante las primeras cinco entradas, permitiendo una carrera limpia, con dos boletos y cuatro ponches.

La derrota fue para Jorge Taveras (P, 0-1), quien toleró cuatro carreras —tres limpias— en apenas 1.1 episodios.

Con este resultado, los Leones colocaron su récord histórico en 225-224, mientras que las Águilas ahora tienen 282-236.

La particular entre ambos la dominan las Águilas con 63-49.

Por los Leones destacaron Junior Lake, de 3-2 con dos remolcadas y dos boletos; Yamaico Navarro, de 4-2 con jonrón y dos impulsadas; Raimel Tapia, de 5-2 con tres anotadas y dos bases robadas; Jorge Mateo, de 3-2 con dos robos y dos anotadas; y José Marmolejos, de 3-1 con doble y una empujada.

Por las Águilas, Jonathan Clase bateó de 1-1 con doble y una remolcada; Cristhian Adames se fue de 3-1 con doble y boleto; mientras que Steward Berroa aportó un doble y una anotada.

Toros derrotan a Gigantes

La Romana.-Los Toros del Este sacaron sus bates tempranos en la semifinal round Robin ante unos Gigantes del Cibao difíciles de vencer en la serie regular para los romanenses, no esta noche que abrieron esta fase con un triunfo 11-3 en su hogar del Francisco Micheli.

Bryan de la Cruz mostró su nivel de candidatos a Jugador Más Valioso, al batear de 5-4 y remolcar dos carreras; Gilberto Celestino y Jeimer Candelario también impulsaron dos cada uno.

Mientras tanto el repartido pitcheo de los Toros se encargaban de frenar a los cibaeños, que le ganaron ocho juegos, contra dos, en la serie regular. Anderson Severino tiró un quinto perfecto de dos ponches y se llevó la victoria.

Los romanenses anotaron seis en el primero ante un Shane Greene (0-1) que se fue sin sacar un out y responsable de todas las vueltas; sentenciaron luego con cinco vueltas más en el sexto, cuatro de ellas cargadas a Bryan Rodríguez.

El Round Robin se extenderá hasta el 17 de enero, con días libres el 31 de diciembre y los días 1, 6 y 12 de enero.

Este domingo, en la segunda jornada, los Toros del Este visitarán a los Leones del Escogido a las 4:00 de la tarde en Santo Domingo, mientras que las Águilas Cibaeñas enfrentarán a los Gigantes del Cibao a las 5:00 p. m. en San Francisco de Macorís.