La CBNPHU abre su programa 2026 con conferencia magistral de Marcela Croce

Con la conferencia magistral “Condensar un programa en una carta”, a cargo de la doctora Marcela Croce, profesora de Literatura Latinoamericana en la Universidad de Chile, se dará inicio al ciclo de actividades del 2026 de la Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (CBNPHU).

La conferencia de la Dra. Croce será el martes 26 de mayo, a partir de las 7:00 de la noche, en el salón Aída Cartagena Portalatín de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU).

La disertación explorará la correspondencia sostenida entre Henríquez Ureña y el mexicano Alfonso Reyes durante las primeras décadas del siglo XX, un intercambio epistolar que constituye uno de los pilares del humanismo americano.

Las palabras de bienvenida estarán a cargo del director general de la BNPHU, el escritor Rafael Peralta Romero.

Peralta Romero explicó que la cátedra busca exaltar, promover y dar a conocer la obra y la figura del intelectual y humanista dominicano, cuyo nombre lleva la institución que dirige.

El director de la BNPHU explicó que, además, la Dra. Croce pronunciará la conferencia “Primer latinoamericano en Harvard”, en la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña, el miércoles 27 de mayo, a partir de la 7:00 de la noche.

Añadió que el jueves 28, el ciclo continúa con la conferencia “La utopía de América: el ánimo serio del ensayo”, a cargo de la Dra. Marcela Croce, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), a partir de las 7:00 de la noche.

La Cátedra Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña cuenta con el apoyo del Banco de Popular Dominicano y de la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA).

Marcela Croce

Croce es doctora en Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesora de Literatura Latinoamericana.

La conferencista es investigadora y crítica literaria, especializada en el ensayo y el pensamiento latinoamericano.

Ha participado como conferencista en varias universidades de América Latina y Europa.