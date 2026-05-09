Knicks se colocan a una victoria de la final del Este, Spurs derrotan a los Timberwolves

FILADELFIA. — Jalen Brunson anotó 33 puntos y sentenció el partido con canastas importantes en los minutos finales, para deleite de los estruendosos aficionados de los Knicks.

Nueva York doblegó el viernes 109-94 a los 76ers de Filadelfia para ampliar a 3-0 su ventaja en las semifinales de la Conferencia Este.

Los Knicks podrían completar la barrida en el cuarto duelo, que se disputará el domingo en Filadelfia.

Con las banderas de los campeonatos nacionales de Villanova de 2016 y 2018 colgadas en lo alto del pabellón, los llamados Nova Knicks se turnaron para quitarle la pelea a los Sixers en el cuarto periodo, al convertir una ventaja de cuatro puntos en otra victoria por doble dígito

Josh Hart contabilizó 12 puntos y 11 rebotes, en tanto que Mikal Bridges añadió 23 unidades. El dominicano Karl-Anthony Towns, que volvió a meterse temprano en problema de falta, aporto 8 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias en tan solo 26 minutos de juego.

Joel Embiid anotó 18 puntos por los Sixers en su regreso después de perderse el segundo partido por un esguince en el tobillo derecho y una molestia en la cadera derecha. Kelly Oubre Jr. anotó 22 puntos y Maxey añadió 17.

Spurs derrotan a los Timberwolves

Los San Antonio Spurs se impusieron 115-108 a los Minnesota Timberwolves en un partido vibrante, marcado por la actuación estelar de Victor Wembanyama, y colocaron la serie 2-1 a su favor en las semifinales del Oeste.

El jugador francés fue la gran figura de la noche con 39 puntos y 15 rebotes, liderando a su equipo en ambos costados de la cancha.