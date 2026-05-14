La Chef Ruth Ramos representará a República Dominicana en el concurso “Favorite Chef USA”

Santo Domingo – La destacada Chef dominicana Ruth Ramos, reconocida internacionalmente por su histórica participación en el Récord Guinness del Mangú más grande del mundo (celebrado en Nueva York en 2021), anunció oficialmente su participación en la prestigiosa competencia culinaria Favorite Chef USA 2026.

Tras haber puesto el nombre de la República Dominicana en el libro de récords mundiales con una hazaña de más de 1,200 libras de nuestro plato insignia, Ramos se enfrenta ahora a un nuevo reto: convertirse en la chef favorita de los Estados Unidos.

Este certamen no solo premia la destreza técnica, sino la capacidad de inspirar a través del arte culinario y el respaldo de la comunidad.

Para lograr esta victoria, la Chef Ruth Ramos hace un llamado a la unidad de todos los dominicanos y latinoamericanos, tanto de la diáspora como de los que residen en la región.

«Nuestra gastronomía es nuestra identidad. Invito a mis hermanos a apoyarme con su voto a partir de este próximo 1 de junio. Juntos demostraremos que el sabor dominicano no tiene límites», afirmó la chef.

¿Cómo apoyar?

Las votaciones inician oficialmente el 1 de junio de 2026. El público podrá emitir su voto de manera gratuita a través del portal oficial del concurso: https://favchef.com/2026/ruth-ramos

Sobre el concurso Favorite Chef USA

Favorite Chef es una de las competencias culinarias más influyentes de Estados Unidos.

En ella, chefs de diversos perfiles compiten por un gran premio en efectivo y una exposición mediática masiva, incluyendo un reportaje exclusivo en una de las revistas gastronómicas más importantes del mundo (Taste of Home).

A diferencia de otros torneos, el ganador es elegido directamente por el público, lo que convierte este evento en una verdadera plataforma de movilización comunitaria y orgullo cultural.

El factor Ruth Ramos

La participación de Ruth Ramos es significativa porque busca elevar la percepción de la cocina caribeña en los escenarios más competitivos del mercado anglosajón.

Su trayectoria, marcada por el éxito monumental de 2021 en Washington Heights, sirve de aval para una propuesta culinaria que promete sabor, historia y técnica de alto nivel.

El compromiso dominicano

Para que Ruth Ramos logre avanzar en las diferentes rondas de eliminación, es vital que la comunidad dominicana en Estados Unidos y República Dominicana se mantenga activa votando diariamente.

Es una oportunidad de oro para que el nombre del país vuelva a brillar en lo más alto del mundo gastronómico internacional.

Hashtags: #ChefRuthRamos #FavoriteChefUSA #OrgulloDominicano #USA #DominicanosEnNY