Aduanas pone en marcha el Centro de Observabilidad TIC

Santo Domingo, R.D.– La Dirección General de Aduanas (DGA) ha puesto en marcha el Centro de Observabilidad TIC (Tecnologías de la Información y Comunicación) una iniciativa clave dirigida a robustecer la supervisión, estabilidad y continuidad de los servicios tecnológicos institucionales.

Este centro permitirá a los equipos de DGA una vigilancia constante de la infraestructura tecnológica, aplicaciones críticas, redes, seguridad y servicios digitales que soportan las operaciones aduaneras del país.

Nelson Arroyo, director general de Aduanas, destacó que unas de las ventajas de esta, es la reducción significativa en los tiempos de detección y respuesta ante incidentes. Así como una mayor “disponibilidad y confiabilidad de los sistemas críticos.

El alcance del Centro Observabilidad TIC incluye la detección temprana de incidentes, análisis de desempeño de los sistemas, gestión proactiva de alertas, seguimiento a eventos de seguridad y apoyo a la continuidad operativa, integrando herramientas especializadas de monitoreo.

Durante el recorrido realizado por las instalaciones, el subdirector de Transformación Digital de la DGA, Frederick López, explicó a los presentes que el centro garantizará visibilidad, en tiempo real, del estado de los servicios tecnológicos, fortalecimiento de la ciberseguridad mediante monitoreo continuo y mejora en la toma de decisiones basada en datos operativos.

“Con esta implementación, la DGA avanza en su transformación digital, elevando la eficiencia y confiabilidad de sus servicios”, destacó López.