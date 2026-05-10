Joven de 19 años muere ahogado en la represa del río Jamao

Jamao al Norte, Espaillat.-Un joven de 19 años perdió la vida la tarde de este sábado mientras disfrutaba de un baño en la represa del río Jamao, en el municipio costero de Jamao al Norte.

La víctima fue identificada como Carlos Hernández, oriundo del municipio de San Víctor, en la provincia Espaillat.

De acuerdo con informaciones obtenidas en el lugar, varias personas y rescatistas presentes en la zona intentaron socorrer al joven y sacarlo con vida de las aguas, pero lamentablemente los esfuerzos resultaron infructuosos.

El trágico hecho ha causado consternación entre familiares, amigos y residentes de San Víctor, donde el joven era ampliamente apreciado por su trato amable y cercanía con la comunidad.

Las autoridades correspondientes realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del lamentable suceso.

Familiares y allegados expresaron profundo pesar por la tragedia y pidieron solidaridad para la familia Hernández en este difícil momento.

Por Luis Ramón López