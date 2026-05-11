Un sargento policial y dos presuntos delincuentes muertos en enfrentamiento a tiros

La Policía Nacional informó que un sargento de la institución perdió la vida y un raso resultó herido durante un operativo conjunto realizado la madrugada de este domingo en el sector La Joya, Km. 14 de la Autopista Duarte, Santo Domingo Oeste, donde además fallecieron dos reconocidos delincuentes tras enfrentar a tiros a las patrullas actuantes.

El agente fallecido es el sargento Adolfo Miguel Mella Brito, quien se encontraba en labores operativas junto a miembros de la Subdirección Regional de Investigación, Policía Preventiva, DNCD y unidades Lince.

En el hecho también resultaron heridos el raso Arturo Morillo Prinston, P.N., y el ciudadano José Manuel Capellán Suárez, quienes reciben atenciones médicas.

De acuerdo con el informe preliminar, las patrullas realizaban un amplio operativo preventivo cuando fueron atacadas a tiros por los reconocidos delincuentes Jorge Raylin, alias “El Menor”, y Luis Javier Gregorio de la Cruz, alias “Patica” y/o “Flaco Gatillo”, quienes fallecieron durante el enfrentamiento armado.

A los hoy occisos les fueron ocupadas dos pistolas calibre 9mm que portaban de manera ilegal, armas con las cuales enfrentaron a los agentes actuantes.

Las autoridades informaron, además, que un tercer implicado identificado como “Riki” logró escapar y permanece prófugo.

Según las investigaciones, este individuo se encontraba evadido de un centro penitenciario donde cumplía condena por homicidio.

La Policía Científica colectó múltiples evidencias balísticas en la escena, mientras se amplían las investigaciones para establecer todos los detalles del caso y dar con el paradero del prófugo.

La Policía Nacional lamentó profundamente el fallecimiento del sargento Adolfo Miguel Mella Brito, destacando su entrega, valentía y compromiso en el cumplimiento del deber.