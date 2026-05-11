Claro obtiene certificación internacional ISO/IEC 27001:2022 en seguridad de la información

Santo Domingo. – Claro Dominicana reafirma su liderazgo en el sector de las telecomunicaciones y su posicionamiento como una de las empresas con mejor reputación corporativa del país, al obtener la certificación ISO/IEC 27001:2022 en Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI), que avala la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en sus procesos, sistemas y controles de gestión.

Con la adopción de la norma ISO/IEC 27001:2022 —el estándar global más reconocido para los sistemas de gestión de seguridad de la información—, Claro consolida su SGSI al integrar personas, políticas y tecnología en un modelo robusto de gestión de riesgos, ciberresiliencia y excelencia operativa en su Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética (COSC).

Wilfredo Alcántara, director de Seguridad Integral Corporativa de Claro Dominicana, explicó que la seguridad de la información es una prioridad estratégica de la empresa, sustentada en un enfoque integral y preventivo.

“Para esta certificación evaluaron siete procesos críticos de nuestro Centro de Operaciones de Seguridad Cibernética —el monitoreo en tiempo real, la gestión de vulnerabilidades técnicas, la atención de incidentes y crisis de seguridad de la información, la ciberinteligencia, el cómputo forense, la gestión tecnológica y la continuidad operativa SC&I y SIEM—, lo que reafirma el desempeño excepcional de la organización”, puntualizó.

En tanto, Omar Acosta, vicepresidente de Mercadeo y Comunicaciones Corporativas, señaló que este logro institucional posiciona a Claro como la única empresa de telecomunicaciones del país con esta certificación, consolidándola como referente en el mercado.

Asimismo, afirmó que refleja el compromiso de Claro Dominicana con la mejora continua y con la implementación de prácticas orientadas a ofrecer una experiencia de servicio confiable y de clase mundial.

Claro Dominicana cuenta con un personal capacitado y especializado en los distintos dominios de la seguridad cibernética y de la información, respaldado por algunas de las certificaciones más reconocidas y de mayor prestigio en la industria, entre ellas Certified Information System Security Professional (CISSP), Certified in Risk and Information Systems Control (CRISC), Certified Information Security Manager (CISM), CDPSE-Certified Data Privacy Solutions Engineer (CDPSE), CompTIA SecurityX, CompTIA CySA+, CompTIA Security+, PCI Internal Security Assessor (ISA), ISO/IEC 27001 Lead Implementer, ISO/IEC 27005 Lead Risk Manager, ISO/IEC 31000 Lead Risk Manager, y COBIT, entre otras.

Para mantener los más altos estándares de seguridad de la información, la empresa también posee acreditaciones como PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard), y procesos alineados con marcos de ciberseguridad y gestión de riesgos, como el NIST Cybersecurity Framework (CSF) 2.0.

Asimismo, prioriza de manera continua la implementación de sólidas medidas de ciberseguridad para garantizar la confidencialidad e integridad de la información sensible que le es confiada. Sus protocolos, basados en el monitoreo en tiempo real de redes y sistemas, la capacitación continua del personal y la realización de auditorías internas y externas, robustecen su capacidad de prevención y respuesta ante potenciales incidencias.

“Este reconocimiento, además de reflejar el esfuerzo, la dedicación y el compromiso de nuestros colaboradores, reafirma la responsabilidad de Claro Dominicana de contribuir a un ecosistema tecnológico más seguro a través del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)”, señaló Wilfredo Alcántara.

Otras certificaciones

Además de esta certificación, recientemente la compañía se convirtió en la primera empresa de telecomunicaciones en el país en lograr la certificación ISO 45001 de Seguridad y Salud en el Trabajo.