Wilfredo Bautista destaca producción récord de huevos en República Dominicana

Moca, Espaillat.-El asesor avícola del Poder Ejecutivo, Wilfredo Bautista, anunció que la República Dominicana, registra actualmente una producción récord de aproximadamente 410 millones de huevos mensuales, consolidándose como uno de los principales productores avícolas de la región.

El funcionario explicó que de esa cantidad, alrededor de 320 millones de huevos son destinados al mercado nacional, mientras que unos 40 millones son exportados hacia Cuba y otros 50 millones a Haití.

Bautista, aseguró además que la República Dominicana es actualmente uno de los países donde más barato se comercializa el huevo, destacando la estabilidad de los precios para beneficio de consumidores y productores.

El productor agropecuario ofreció estas declaraciones durante su participación como invitado en el programa televisivo Cóctel Político, producido y conducido por el periodista y abogado Nicolás Arroyo Ramos, a través de Moca Visión Canal 48.

Durante la entrevista, Wilfredo Bautista, explicó que hace algún tiempo los productores de huevos acordaron con el Gobierno y las autoridades nacionales, especialmente con el presidente Luis Abinader, mantener el precio de la unidad del huevo en granja a RD$5.60.

Indicó que dicho precio se ha mantenido inalterable debido a que representa un costo razonable tanto para los productores como para los consumidores dominicanos.

Asimismo, resaltó la importancia del sector avícola para la economía nacional, señalando que la producción de huevos continúa fortaleciendo la seguridad alimentaria y generando miles de empleos directos e indirectos en todo el país.

Bautista, valoró el respaldo ofrecido por el Gobierno al sector agropecuario y avícola, afirmando que la estabilidad alcanzada en la producción y comercialización ha permitido mantener abastecido el mercado nacional y ampliar las exportaciones hacia otros países del Caribe.

Por Luis Ramón López