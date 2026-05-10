Policía mata a “Pulilla” y apresa a cuatro cómplices de la banda “Los Fantasmas”

La Policía Nacional informó este domingo que un presunto delincuente, identificado como Sebastián Peña, alias “Pulilla”, integrante de la banda “Los Fantasmas”, cayó abatido tras enfrentar a una patrulla policial.

Peña, de entre 25 y 30 años, residente en el barrio Alegría, sector Los Tanquecitos, Boca Chica, era activamente buscado por su presunta participación en el asesinato de Fray José Alcántara Zapata y/o Fray José Alcántara Báez, de 37 años, ocurrido el pasado 6 de mayo en Andrés, Boca Chica.

El individuo falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Local de Andrés Boca Chica, a consecuencia de múltiples heridas de bala. En la misma operación fueron capturados tres dominicanos y un nacional haitiano considerados altamente peligrosos.

Los detenidos fueron identificados como Miguel Antonio Núñez Camilo, alias “Miguel” y/o “Villa Mella”; Alexander Peña Díaz, alias “El Campesino”; Bienvenido de Oca, alias “Tatuaje”; y Fausto Enmanuel Castillo de los Santos, alias “El Menor”.

De acuerdo con las autoridades, los apresados fueron señalados por dos ciudadanos estadounidenses como responsables de despojarlos de documentos personales, teléfonos celulares y US$10,000 en efectivo durante un asalto perpetrado el pasado 5 de mayo.

La Policía indicó que los detenidos operaban bajo las órdenes del prófugo internacional Nelson Rafael Frías Díaz, alias “El Mello”, quien se encuentra de manera ilegal en Estados Unidos y es considerado de alta peligrosidad.

En el operativo participaron aproximadamente 200 efectivos policiales, unidades tácticas, equipos élite, tecnología avanzada y miembros del Ministerio Público. La acción se desplegó en Santo Domingo Este, Boca Chica, Juan Dolio, San Pedro de Macorís y zonas rurales del municipio de Consuelo.

Los investigadores detallaron que se realizaron más de 322 diligencias investigativas, labores de inteligencia, entrevistas a testigos, peritajes forenses y allanamientos judiciales.

Durante el operativo fueron ocupadas varias jeepetas, presuntamente utilizadas en homicidios, raptos, atracos y otras acciones criminales, así como un fusil AR-15, tres pistolas, chalecos antibalas, pasamontañas, cargadores de alta capacidad, un cargador tipo tambor, más de 140 cápsulas de distintos calibres y prendas de vestir presuntamente utilizadas en hechos delictivos.