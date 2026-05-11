Irán responde propuesta de alto el fuego de EEUU, pero Trump la considerarla “inaceptable”

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Irán envió el domingo su respuesta a la última propuesta estadounidense para poner fin a la guerra con Irán a través de mediadores paquistaníes, pero el presidente estadounidense Donald Trump la rechazó rápidamente en una publicación en redes sociales calificándola de «¡TOTALMENTE INACEPTABLE!».

Este es el último revés para los esfuerzos por resolver el conflicto en el Golfo Pérsico , que ha paralizado el transporte marítimo y disparado los precios de la energía.

La televisión estatal iraní informó que Teherán rechazó la propuesta estadounidense por considerarla una rendición, e insistió en cambio en «reparaciones de guerra por parte de Estados Unidos, la plena soberanía iraní sobre el estrecho de Ormuz , el fin de las sanciones y la liberación de los bienes iraníes incautados».

La última propuesta de Washington abordaba un acuerdo para poner fin a la guerra, reabrir el estrecho y revertir el programa nuclear de Irán.

El rechazo de Trump a la respuesta iraní no incluyó detalles. En una publicación anterior, acusó a Teherán de «jugar con Estados Unidos» durante casi 50 años, y agregó: «¡Ya no se reirán!».

Trump está dando a la diplomacia «todas las oportunidades posibles antes de volver a las hostilidades», dijo anteriormente a ABC el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz.

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, quien no ha sido visto ni escuchado en público desde que comenzó la guerra, «emitió nuevas y decisivas directivas para la continuación de las operaciones y la contundente confrontación con los enemigos» durante una reunión con el jefe del comando militar conjunto, informó la emisora estatal, sin dar más detalles.

Ataques con drones tienen como objetivo naciones árabes del Golfo Pérsico

El frágil alto el fuego se puso a prueba cuando un dron provocó un pequeño incendio en un barco frente a las costas de Qatar. Los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait informaron de la entrada de drones en su espacio aéreo. Los Emiratos Árabes Unidos afirmaron haber derribado dos drones y culparon a Irán. No se registraron víctimas y nadie se atribuyó la responsabilidad de inmediato.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar calificó el ataque al buque como una «escalada peligrosa e inaceptable que amenaza la seguridad de las rutas comerciales marítimas y el suministro de bienes vitales en la región». El Centro de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido no proporcionó detalles sobre el propietario ni el origen del buque.

El portavoz del Ministerio de Defensa de Kuwait, el general de brigada Saud Abdulaziz Al Otaibi, dijo que las fuerzas respondieron a los ataques con drones, pero no especificó de dónde provenían.

Irán y grupos armados aliados, como el grupo militante libanés Hezbolá, han utilizado drones para llevar a cabo cientos de ataques desde que comenzó la guerra con los ataques estadounidenses e israelíes el 28 de febrero.

Irán afirma estar en «plena preparación» para proteger sus instalaciones nucleares

Trump ha reiterado sus amenazas de reanudar los bombardeos a gran escala si Irán no acepta un acuerdo para reabrir el estrecho y desmantelar su programa nuclear. Irán ha bloqueado en gran medida esta vía marítima estratégica, clave para el flujo mundial de petróleo, gas natural y fertilizantes, desde el inicio de la guerra, lo que ha sacudido los mercados mundiales .

El ejército estadounidense, por su parte, ha bloqueado los puertos iraníes desde el 13 de abril, afirmando haber interceptado 61 buques mercantes e inutilizado cuatro. El viernes, atacó dos petroleros iraníes que, según indicó, intentaban romper el bloqueo. La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní declaró que cualquier ataque contra petroleros o buques mercantes iraníes sería respondido con un «fuerte ataque» contra las bases estadounidenses en la región y los buques enemigos.

En una entrevista publicada a última hora del sábado, un portavoz militar iraní afirmó que las fuerzas estaban en «plena preparación» para proteger los lugares donde se almacena uranio.

El organismo nuclear de la ONU afirma que Irán posee más de 440 kilogramos (970 libras) de uranio enriquecido hasta un 60% de pureza, un pequeño paso técnico para alcanzar el grado armamentístico.

“Consideramos la posibilidad de que intentaran robarlo mediante operaciones de infiltración o desde helicópteros”, declaró el general de brigada Akrami Nia a la agencia de noticias IRNA.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró en una entrevista con CBS emitida el domingo que la guerra no ha terminado porque es necesario sacar el uranio enriquecido de Irán. «Trump me ha dicho: ‘Quiero entrar allí’, y creo que se puede hacer físicamente», afirmó.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el sábado que la propuesta de Moscú de adquirir uranio enriquecido de Irán para ayudar a negociar un acuerdo sigue sobre la mesa.

La mayor parte del uranio altamente enriquecido de Irán probablemente se encuentre en su complejo nuclear de Isfahán, según declaró el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica a la agencia Associated Press el mes pasado . La instalación fue atacada por bombardeos aéreos estadounidenses e israelíes durante la guerra de 12 días del año pasado y ha sufrido ataques menos intensos este año.

Irán advierte contra la iniciativa franco-británica en el estrecho

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán advirtió sobre una iniciativa conjunta franco-británica que busca reforzar la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz una vez finalizadas las hostilidades.

“La presencia de buques franceses y británicos, o de cualquier otro país, para cualquier posible cooperación con acciones ilegales de Estados Unidos en el Estrecho de Ormuz que violen el derecho internacional, recibirá una respuesta decisiva e inmediata de las fuerzas armadas”, dijo Kazem Gharibabadi en las redes sociales.

El presidente francés, Emmanuel Macron, respondió diciendo que no se tratará de un despliegue militar, sino de una misión internacional para garantizar la seguridad del transporte marítimo una vez que las condiciones lo permitan.

En la última semana se han producido varios ataques contra buques en el Golfo Pérsico, y un intento estadounidense de «guiar» a los barcos a través del estrecho fue rápidamente interrumpido.

Corea del Sur anunció los resultados preliminares de una investigación que indica que dos objetos no identificados impactaron con un minuto de diferencia al buque HMM NAMU, de bandera surcoreana, mientras se encontraba anclado en el estrecho la semana pasada, provocando una explosión e incendio. Las autoridades aún no han determinado quién fue el responsable.

Netanyahu niega haberle dicho a Trump que la guerra provocaría un cambio de régimen

En la entrevista con el programa «60 Minutes» de la cadena CBS, el primer ministro israelí negó las informaciones del New York Times que afirmaban que había presionado a Trump para que iniciara la guerra contra Irán, argumentando que ello provocaría un cambio de régimen.

“Ambos coincidimos en que existía incertidumbre y riesgo”, dijo Netanyahu. “Y recuerdo que ambos dijimos que el peligro reside en la acción, en tomar medidas, pero que el peligro es aún mayor en no actuar”.

Al preguntársele si había dicho en aquella reunión de febrero que Irán estaría tan debilitado que no podría bloquear el estrecho de Ormuz, respondió que «el problema» del vital corredor de transporte de petróleo «se comprendió a medida que avanzaban los combates».

“No pretendo tener una clarividencia perfecta”, dijo.

Netanyahu también afirmó que quiere «reducir a cero» la ayuda militar proporcionada por Estados Unidos, que según él asciende actualmente a 3.800 millones de dólares anuales.

Israel ha sido uno de los principales receptores de ayuda militar estadounidense durante décadas, pero la guerra en Gaza, con su elevado número de víctimas civiles, ha provocado que esa ayuda sea objeto de un mayor escrutinio a medida que disminuye el apoyo público estadounidense a Israel.

Netanyahu, sin embargo, ofreció un plazo más amplio, afirmando que quiere que la ayuda se interrumpa en la próxima década.