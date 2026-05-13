Broncoscopia robótica impulsa diagnósticos más tempranos y seguros del cáncer de pulmón

Un estudio multicéntrico de cinco años halló que esta tecnología mínimamente invasiva mejora la precisión diagnóstica y favorece la detección temprana del cáncer de pulmón con menos complicaciones.

Dado que el cribado del cáncer de pulmón identifica aproximadamente 1,6 millones de nódulos pulmonares sospechosos cada año solo en Estados Unidos, los médicos se enfrentan a un desafío.

La mayoría de las lesiones pulmonares periféricas son benignas, sin embargo, la minoría maligna representa la principal causa de muerte por cáncer tanto en hombres como en mujeres.

La broncoscopia robótica puede ofrecer un enfoque menos invasivo y más preciso para el diagnóstico del cáncer de pulmón, según un estudio multicéntrico de cinco años de Mayo Clinic publicado en Mayo Clinic Proceedings.

El estudio evaluó 2.115 lesiones pulmonares en 1.904 pacientes en los campus de Mayo Clinic en Jacksonville; Phoenix; y Rochester, Minnesota, entre 2019 y 2024. Los investigadores informaron una sensibilidad del 85% para malignidad y una precisión del 76,9%, o rendimiento diagnóstico estricto, conforme a nuevos criterios nacionales estandarizados. También notificaron una tasa de complicaciones del 2,8%.

Desde la adopción de la broncoscopia robótica, la proporción de cánceres de pulmón diagnosticados en estadios tempranos en Mayo Clinic aumentó del 46% en 2019 a casi el 69% a mediados de 2024. Mientras que el cáncer de pulmón se detectó en fases más precoces, los diagnósticos en estadios avanzados disminuyeron del 54% al 31% en 2024.

“La supervivencia en el cáncer de pulmón depende en gran medida de la detección precoz”, afirma el autor principal, Sebastian Fernandez-Bussy, M.D., Decano de Investigación “James C. and Sarah K. Kennedy” además de especialista en neumología y cuidados intensivos en Mayo Clinic en Florida.

“Las tecnologías que nos permiten diagnosticar y también tratar la enfermedad antes — y con menos complicaciones — pueden ayudar a mejorar la supervivencia.”

El cáncer de pulmón suele comenzar con un nódulo pulmonar sospechoso. Cuando se detecta mediante cribado, puede requerirse una biopsia pulmonar para confirmar el diagnóstico.

La broncoscopia asistida por robot con tecnología de detección de forma, autorizada por la Food and Drug Administration en 2019, permite a los médicos realizar tantas biopsias como sean necesarias para obtener tejido suficiente para el diagnóstico y para la determinación de marcadores moleculares que orienten un enfoque terapéutico individualizado.

Esta tecnología proporciona a los médicos la precisión y estabilidad necesarias para obtener muestras de múltiples nódulos sospechosos en ambos pulmones. Al añadir ecografía endobronquial, los médicos también pueden realizar una estadificación precisa de las glándulas del sistema inmunitario, o ganglios linfáticos mediastínicos, todo en un único procedimiento.

Cuando se combina con imagen 3D en tiempo real o tomografía computarizada de haz cónico, el sistema también ayuda a confirmar la colocación exacta del instrumental dentro de las lesiones antes de la biopsia.

“Esta tecnología realmente ha supuesto un punto de inflexión para diagnosticar el cáncer de pulmón en fases más tempranas”, señala el Dr. Fernandez-Bussy.

En este estudio, los investigadores informaron que el 56% de las lesiones muestreadas eran malignas. El veintiuno por ciento fueron definitivamente benignas y el 23% no fueron diagnósticas según criterios estrictos.

El estudio aplicó definiciones actualizadas y estrictas de rendimiento diagnóstico de la American Thoracic Society y del American College of Chest Physicians, que excluyen determinados datos de seguimiento que anteriormente inflaban las tasas de éxito notificadas.

Las plataformas de broncoscopia asistida por robot se están combinando cada vez más con terapias endobronquiales, incluida la ablación mediante campo eléctrico pulsado, un tratamiento mínimamente invasivo para pacientes que no son candidatos a cirugía o radioterapia. Mayo Clinic ha comenzado a ofrecer diagnóstico, estadificación y tratamiento en un único procedimiento.

“Lo llamo el ‘itinerario quirúrgico pulmonar con una sola anestesia’, y significa menos desplazamientos al hospital, menos tiempo lejos de la familia y tiempos de recuperación más cortos”, afirma la coautora Janani Reisenauer, M.D., jefa de cirugía torácica en Mayo Clinic en Rochester, Minnesota, quien ha participado en ensayos clínicos que administran tratamiento oncológico a los pocos minutos del diagnóstico.

La supervivencia a cinco años del cáncer de pulmón localizado se aproxima al 67%, en comparación con aproximadamente el 12% en la enfermedad metastásica. Las guías nacionales recomiendan una evaluación y un tratamiento oportunos tras el diagnóstico.

A medida que se amplía el cribado del cáncer de pulmón y se detectan más nódulos, se espera que aumente la demanda de enfoques diagnósticos precisos y mínimamente invasivos.

Este estudio ilustra el impacto de la investigación con muestras biológicas aportadas por pacientes, y sus datos asociados, en el impulso de descubrimientos y el avance hacia nuevas curas. La iniciativa Bioresource de Mayo Clinic está acelerando ahora el ritmo de estos descubrimientos al ampliar el acceso de los investigadores a valiosas muestras biológicas.