AERODOM movilizó cerca de 27 mil toneladas métricas durante el primer trimestre de 2026

AERODOM, subsidiaria de VINCI Airports, informó que movilizó 26,985 toneladas métricas (TM) de carga aérea durante el primer trimestre de 2026, superando tanto los resultados del año anterior como las proyecciones presupuestarias para el período.

El desempeño estuvo impulsado principalmente por el crecimiento de las importaciones, que alcanzaron las 14,906 TM — equivalentes al 55% del volumen total transportado — representando un incremento interanual de 13%. La expansión del comercio electrónico y el dinamismo de los servicios de mensajería expresa y courier continúan impulsando la demanda de carga aérea en la República Dominicana.

Las exportaciones representaron 12,079 TM, destacándose envíos de oro y metales preciosos, equipos eléctricos y electrónicos, instrumentos médicos y productos perecederos como tabaco, vegetales orientales, aguacates y mangos.

Por tipo de operación, el segmento Full Cargo concentró el 84% de toda la carga movilizada, con 22,624 TM transportadas. Entre las principales aerolíneas y operadores se destacaron Amerijet International, Sunrise Cargo, UPS y CargoJet, que en conjunto representaron cerca del 60% del volumen total manejado por AERODOM durante el trimestre.

El Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), José Francisco Peña Gómez, continúa consolidando su posición como el principal aeropuerto de carga del país y uno de los hubs logísticos más importantes del Caribe, gracias a su ubicación estratégica, proximidad a puertos marítimos y zonas francas, así como su conectividad con mercados clave de la región y Norteamérica.

Este crecimiento ha sido respaldado por el fortalecimiento del ecosistema logístico y la infraestructura especializada desarrollada en el AILA para atender la creciente demanda del sector. La Ciudad de Carga del aeropuerto integra en un solo complejo a los principales actores de la cadena logística aérea, optimizando procesos y tiempos operacionales.

Asimismo, la nueva terminal de correo expreso de la Dirección General de Aduanas (DGA) — diseñada y construida por AERODOM —ha permitido agilizar el despacho de mercancías, fortalecer la seguridad y mejorar la trazabilidad, particularmente en el contexto del auge del comercio electrónico.

“Los resultados del primer trimestre de 2026 reflejan la fortaleza y competitividad de la plataforma logística aeroportuaria de la República Dominicana. El crecimiento sostenido de la carga aérea, particularmente en las importaciones vinculadas al comercio electrónico y a industrias de alto valor agregado, confirma el rol estratégico de AERODOM como facilitador del comercio y de las cadenas regionales de suministro”, expresó Cyril Girot.

AERODOM reafirmó su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades operativas y logísticas para acompañar el crecimiento sostenido de la demanda y consolidar a la República Dominicana como un hub estratégico para el comercio y la conectividad regional.

Como parte de VINCI Airports, AERODOM administra seis aeropuertos estatales en la República Dominicana bajo un contrato de concesión vigente hasta el año 2060. La empresa continúa avanzando importantes proyectos de expansión, incluyendo la construcción de una nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas, una inversión superior a los US$350 millones que incrementará la capacidad del aeropuerto y contribuirá al fortalecimiento del turismo y la conectividad regional del país.