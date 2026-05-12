UNICARIBE y QS impulsan diálogo nacional para convertir a RD en un destino académico

Santo Domingo.- Representantes de 31 instituciones de educación superior del país se reunieron en la Universidad del Caribe (UNICARIBE) y donde Quacquarelli Symonds (QS), reconocida internacionalmente por desarrollar uno de los rankings universitarios más influyentes del mundo, participó como coanfitrión del encuentro.

UNICARIBE fue anfitriona del Foro QS República Dominicana: Educación Superior en el Escenario Global, un espacio de diálogo e integración académica que reunió a representantes de universidades dominicanas con el propósito de reflexionar sobre el presente y el futuro de la educación superior en el país, así como sobre las oportunidades para posicionar a República Dominicana como un destino académico regional.

A través de las ponencias de Leigh Kamolins y Nilly Castaño y el panel de discusión moderado por Nicolás Elton, expertos y líderes académicos analizaron las fortalezas del sistema de educación superior dominicano, las oportunidades de mejora y los desafíos que deben abordarse para fortalecer la proyección internacional del país en materia educativa.

La actividad contó con la participación del licenciado Rafael Santos Badia, ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, así como el Dr. Franklin García Fermín, pasado ministro de esta cartera.

La actividad reunió a 178 participantes, entre rectores, vicerrectores, directivos de instituciones de educación superior, y personalidades de gran trayectoria en la educación.

Los asistentes coincidieron en la importancia de fortalecer la colaboración interinstitucional, impulsar la investigación académica y promover una estrategia conjunta que permita consolidar a la Republica Dominicana como un referente académico en la región.

Durante el foro, que representó un espacio de integración interinstitucional, también se destacó la relevancia de la presencia de universidades dominicanas en los rankings internacionales, así como la necesidad de continuar alineando los procesos y requisitos para estudiantes extranjeros con estándares internacionales, facilitando así su acceso e integración al sistema universitario nacional.

UNICARIBE continúa impulsando iniciativas orientadas al fortalecimiento de la educación superior, reafirmando su compromiso con la cooperación académica, la innovación y la proyección internacional de la República Dominicana.

Dentro de las universidades presentes estuvieron: la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Universidad de la Tercera Edad (UTE), Universidad Central del Este (UCE), Universidad Abierta para Adultos (UAPA), Universidad Santo Domingo Norte (UNISNORTE), Universidad ISA, Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), Universidad del Caribe (UNICARIBE), Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU).

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA), Universidad APEC (UNAPEC), Universidad Iberoamericana (UNIBE), Universidad Domínico Americano (UNICDA), Universidad Eugenio María de Hostos (UNIREMHOS), Universidad Félix Adam, Universidad Católica Nordestana (UCNE), Universidad Católica del Cibao (UCATECI), Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), Universidad Católica del Este, Universidad Dominicana O&M, Universidad Odontológica Dominicana (UOD).

También, la Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño (UAFAM), Universidad Nacional para la Defensa (UNADE), Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), Instituto Especializado de Estudios Superiores Loyola, Instituto Politécnico Loyola, Instituto de Educación Superior en Formación Diplomática y Consular (INESDYC), Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos (EGAEE), casas de altos estudios que forman parte de las asociaciones ADOU, ADRU y AUPRI.