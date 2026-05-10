Cavaliers ganan primero a Pistons, Thunder arrolla a Lakers y colocan la serie 3-0

semifinales de la Conferencia Este, los Cavaliers de Cleveland consiguieron jugadas oportunas en los tres últimos minutos por parte de James Harden y Max Strus para revivir en su serie contra los Pistons de Detroit.

Harden encestó tres tiros decisivos y Strus logró un robo y una canasta para tomar la delantera. Los Cavs doblegaron el sábado 116-109 a Detroit para recortar la ventaja de los Pistons a 2-1.

“Sabemos lo importante que es conseguir esta primera victoria para que se prolongue la serie. Así que, realmente, ha sido una victoria de equipo en la que muchos chicos contribuyeron esta noche”, dijo el entrenador de los Cavaliers, Kenny Atkinson.

Cleveland buscará igualar la serie el lunes, cuando sea anfitrión del cuarto encuentro.

Donovan Mitchell lideró a Cleveland con 35 puntos y 10 rebotes, mientras que Harden terminó con 19 puntos y Jarrett Allen anotó 18.

Hubo 11 cambios de ventaja en el marcador. El último ocurrió con 2:28 minutos restantes, cuando Strus saltó para interceptar el saque de Cade Cunningham a Daniss Jenkins cerca de la mitad de la cancha.

Thunder arrolla a Lakers 131-108

LOS ÁNGELES.— Ajay Mitchell logró 24 puntos y 10 asistencias, los números máximos de su carrera en playoffs, y el Thunder de Oklahoma City extendió su racha invicta en la postemporada para quedar al borde de otra final de la Conferencia Oeste, al aplastar el sábado 131-108 a los Lakers de Los Ángeles.

Shai Gilgeous-Alexander aportó 23 puntos y nueve asistencias por el Thunder, que mejoró con calma a un registro de 7-0 —tanto en estos playoffs en general como en sus siete partidos de esta temporada contra LeBron James y los Lakers.

Oklahoma City es el sexto campeón defensor de la NBA que inicia 7-0 en la postemporada siguiente, luego de obtener tres triunfos sobre unos Lakers mermados, por un total combinado de 59 puntos.

El tercer partido de la semifinal de la Conferencia Oeste fue notablemente similar al segundo en muchos aspectos: los Lakers otra vez tuvieron que luchar desesperadamente tan sólo para mantenerse a la par con los campeones hasta el tercer cuarto.

Cuando Los Ángeles finalmente flaqueó, el Thunder se despegó con su habitual eficiencia despiadada. Chet Holmgren sumó 18 puntos y nueve rebotes por Oklahoma City, que superó a los Lakers 33-20 en el tercer cuarto y no se vio amenazado en absoluto en el cierre.

Chet Holmgren sumó 18 puntos y nueve rebotes por Oklahoma City, que superó a los Lakers 33-20 en el tercer cuarto y no se vio amenazado en absoluto en el cierre.

El cuarto encuentro se disputará la noche del lunes en Los Ángeles.

James terminó con 19 puntos, ocho asistencias y seis rebotes, mientras que Austin Reaves registró 17 puntos y nueve asistencias. Pero ambas figuras tuvieron problemas en tiros de campo y entre los dos encestaron 12 de 32.