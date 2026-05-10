Artista urbana Masha otra vez bajo arresto, ahora por posesión de armas ilegales

Santo Domingo. La Policía Nacional informó que la tarde de este sábado fue detenida en el municipio de Boca Chica la exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida artísticamente como Masha, de 19 años, quien se desplazaba junto a otros dos jóvenes en una jeepeta en la que fueron ocupadas dos armas de fuego sin documentación legal.

Durante la intervención también fueron apresados Alexander Martínez Nolasco, alias Habilidad, de 18 años, y Karla Julisa, conocida como Juliquin, de 19.

De acuerdo con el informe preliminar, los detenidos transitaban en una jeepeta Honda CRV blanca, placa G756066, la cual fue retenida para fines de investigación.

La operación se enmarca dentro de las labores preventivas y de patrullaje que desarrolla la Policía Nacional en distintos puntos del Gran Santo Domingo, tras recientes denuncias y reportes en redes sociales sobre la exhibición de armas y conductas que alteran el orden público.

Los detenidos y las evidencias ocupadas serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

De escándalo en escándalo

Masha ha estado vinculada previamente a escándalos públicos. El pasado 24 de octubre fue arrestada junto a su pareja sentimental, Jhakomo Hernández de la Rosa, cuando se desplazaban a alta velocidad por el sector Villa Francisca, Distrito Nacional.

En esa ocasión se les acusó de violar la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas, en la categoría de tráfico de drogas, tras ocuparles dos paquetes de marihuana en el baúl del vehículo.

El 29 de octubre, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Velóz, dispuso la libertad bajo garantía económica de la artista urbana y su pareja.

Por Roberto Tiburcio