Padre Rogelio exige al gobierno cuentas claras en construcción circunvalación de Moca

Moca, Espaillat.-La noche de este viernes, cientos de personas se congregaron en la salida de la circunvalación de Moca, en el Cruce de Chero, donde el sacerdote Padre Rogelio Cruz, ofició una misa en medio de reclamos y cuestionamientos relacionados con la construcción de esta obra vial.

Durante la actividad religiosa y comunitaria, el padre Rogelio, calificó de “controversial” la ejecución de la circunvalación de Moca, una vía de aproximadamente 1.2 kilómetros de longitud que, según expresó, lleva más de cinco años en proceso de construcción y supera los RD$3,500 millones en inversión sin haber sido concluida.

El sacerdote denunció presuntas irregularidades en el manejo de los recursos destinados al proyecto vial, afirmando que “el grupito que ha manejado esta obra se ha robado esos cuartos”, aunque no identificó personas o sectores específicos.

Asimismo, exigió al Gobierno, ofrecer una explicación clara y transparente sobre el uso de los fondos invertidos en la obra, al considerar que los costos no se corresponden con los trabajos realizados.

“Con esos RD$3,500 millones no quedaría una sola casa en malas condiciones para la gente pobre, y sin embargo aquí no hay cómo justificar esos gastos”, expresó el religioso ante los asistentes.

La actividad contó con la presencia de dirigentes comunitarios, representantes sociales y ciudadanos que manifestaron preocupación por el retraso en la terminación de la obra y por el impacto que ha tenido en las comunidades cercanas.

La circunvalación de Moca, ha sido objeto de constantes debates y reclamos por parte de diversos sectores comunitarios, especialmente en torno a su salida en el Cruce de Chero y los efectos que tendría sobre la movilidad y las comunidades de la zona.

Por Luis Ramón López