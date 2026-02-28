EEUU e Israel atacan Irán y Trump insta a los iraníes a “tomar el control de su gobierno”

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — Estados Unidos e Israel lanzaron el sábado un ataque importante contra objetivos en todo Irán, y el presidente estadounidense, Donald Trump, instó al pueblo iraní a “tomar las riendas de su destino” y levantarse contra el liderazgo islámico que gobierna la nación desde 1979.

Los primeros ataques parecían tener como objetivo las inmediaciones de las oficinas del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei, y la prensa iraní reportó ataques en todo el país, mientras en la capital se podían ver varias columnas de humo. No estaba claro si el ayatolá, de 86 años, se encontraba en sus oficinas en el momento del ataque.

“Cuando hayamos terminado, tomen el control de su gobierno. Será suyo. Esta será probablemente su única oportunidad durante generaciones”, dijo Trump en un video en el que anunció que había “importantes operaciones de combate” en marcha. “Durante muchos años, han pedido la ayuda de Estados Unidos, pero nunca la obtuvieron”, apuntó el mandatario republicano.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se hizo eco de ese ambicioso objetivo: “Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino”.

Los ataques abrieron un asombroso nuevo capítulo en la intervención estadounidense en Irán y fueron la segunda vez en ocho meses que el gobierno de Trump utiliza la fuerza militar contra la República Islámica. Además, se producen unas semanas después de que Trump ordenara una operación militar para capturar al entonces presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y llevarlo junto a su esposa a Nueva York para enfrentar cargos federales por narcotráfico.

Se produjeron tras el incremento de las tensiones en las últimas semanas, mientras los buques de guerra estadounidenses se dirigían a la región y Trump manifestaba que quería un acuerdo que restringiese el programa nuclear de Teherán en un momento en que el país enfrenta un creciente descontento tras una oleada de protestas a nivel nacional.

Irán respondió tal y como había amenazado durante meses: primero lanzó una oleada de misiles y drones contra Israel, seguida de ataques contra instalaciones militares estadounidenses en Bahréin, Kuwait y Qatar. Emiratos e Irak cerraron su espacio aéreo.

En un desafiante comunicado, el Ministerio de Exteriores iraní afirmó que el país “no dudará” en su respuesta. En la nota publicada en X, el ministerio señaló que “Ha llegado el momento de defender la patria y enfrentar el asalto militar del enemigo”.

La agencia noticiosa estatal IRNA reportó la muerte de 40 estudiantes en una escuela femenina en el sur de Irán a consecuencia de los ataques. Al menos otras 45 resultaron heridas en el operativo en Minab, en la provincia de Hormozgán.

La metralla de un ataque con misiles iraníes en la capital de Emiratos Árabes Unidos dejó un fallecido, según la prensa estatal.

Ataque coordinado entre Israel y EEUU

Israel dijo que la campaña se llevó a cabo como una “operación amplia, coordinada y conjunta contra el régimen” que los ejércitos de ambos países llevaban meses planeando.

Al justificar su acción militar, Trump afirmó que Irán ha seguido desarrollando su programa nuclear y planea desarrollar misiles capaces de alcanzar territorio estadounidense.

Además, reconoció que podría haber bajas estadounidenses y apuntó que “eso suele ocurrir en la guerra”.

Fue un relevante llamado a la población estadounidense por parte de un líder que llegó al cargo impulsado por el mantra “Estados Unidos primero” y prometió mantenerse al margen de las “guerras eternas” que habían empantanado a sus últimos predecesores.

Pero la declaración de Trump indicaba que los motivos de la Casa Blanca para lanzar el ataque iban mucho más allá del programa nuclear iraní, enumerando agravios que se remontan al inicio de la República Islámica tras la revolución en 1979 que convirtió a la nación, —que hasta entonces era uno de los aliados más cercanos de Estados Unidos en Oriente Medio— en un feroz enemigo.

Trump indicó que buscaba “aniquilar” la marina iraní y destruir a los aliados regionales respaldados por Teherán.

También instó a la Guardia Revolucionaria a deponer las armas y prometió inmunidad a sus miembros , al tiempo que advirtió que enfrentarían una “muerte segura” si no lo hacían.

“Han rechazado toda oportunidad de renunciar a sus ambiciones nucleares, y ya no podemos soportarlo”, dijo Trump.

Trump había amenazado con una acción militar que nunca llegó a materializarse tras la reciente represión a las protestas impulsadas por la crisis económica, que derivaron en movilizaciones antigubernamentales a nivel nacional.

La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos dice que confirmó más de 7.000 muertes en esa represión y que está investigando miles más. La teocracia iraní ha reconocido más de 3.000 fallecidos, aunque en disturbios anteriores ha subestimado o no ha reportado la cifra de víctimas.

Irán ha dicho que no enriquece uranio desde junio, pero ha impedido que los inspectores internacionales visiten las instalaciones nucleares bombardeadas por Estados Unidos durante una guerra de 12 días entonces. Fotos satelitales analizadas por The Associated Press han mostrado nueva actividad en dos de esos lugares, lo que sugiere que Teherán está tratando de evaluar y posiblemente recuperar material allí.

Irán se ha autoimpuesto un límite en su programa de misiles balísticos, limitando su alcance a 2.000 kilómetros (1.240 millas). Eso deja a todo Oriente Medio y parte de Europa oriental dentro de su alcance. No hay evidencia pública de que Irán quiera obtener misiles balísticos intercontinentales, aunque Washington ha criticado su programa espacial alegando que le permitiría tenerlos algún día.

Teherán tenía la esperanza de poder evitar una guerra, pero sostiene que tiene derecho a enriquecer uranio y no quiere abordar otras cuestiones, como su programa de misiles de largo alcance o el apoyo que brinda a grupos armados como Hamás y Hezbollah.

Los ataques también podrían tener un enorme impacto en los mercados globales, especialmente si se pone en peligro la seguridad del estrecho de Ormuz para el tráfico comercial. Más de 14 millones de barriles diarios de petróleo pasaron por la zona en 2025, alrededor de un tercio del total de las exportaciones mundiales de petróleo transportadas por mar.

Ataques alcanzan objetivos en todo Irán

La prensa iraní reportó ataques en todo el país. Las autoridades cortaron el acceso por carretera al complejo de Jamenei en el centro de Teherán, mientras en toda la capital se escuchaban más explosiones.

Jamenei no ha realizado apariciones públicas en los últimos días y no se le vio después de los incidentes del sábado. Durante la guerra de 12 días de junio, se creía que había sido trasladado a un lugar seguro lejos de su complejo en Teherán.

En Teherán, testigos escucharon la primera explosión cerca de las oficinas de Jamenei. La televisora estatal reportó la explosión más tarde, pero no indicó la causa.

Más explosiones alcanzaron la capital después de que Israel confirmó su ataque. Las autoridades no han ofrecido información sobre víctimas.

Los objetivos de la campaña israelí incluían al ejército iraní, símbolos del gobierno y objetivos de inteligencia, según un funcionario conocedor de la operación, que habló bajo condición de anonimato para discutir información que no era pública.

Teherán toma represalias

Horas después del inicio de la ofensiva, la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán dijo que lanzó una “primera oleada” de drones y misiles contra Israel, donde se emitió una advertencia a nivel nacional mientras el ejército dijo que estaba trabajando para interceptar los misiles iraníes entrantes. Por el momento no se han reportado víctimas ni daños.

Por su parte, Bahréin indicó que la sede de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular había sido objeto de un ataque con misiles. Testigos escucharon sirenas y explosiones en Kuwait, donde está la sede del Mando Central del Ejército de Estados Unidos. También se reportaron explosiones en Qatar.

Irak y Emiratos Árabes Unidos cerraron su espacio aéreo, y en Jordania se activaron las sirenas antiaéreas.

Funcionarios iraquíes dijeron que un ataque con drones alcanzó una sede de la milicia Kataib Hezbollah, respaldada por Irán, en el país y causó dos muertos y tres heridos el sábado. El grupo había amenazado previamente con entrar en la contienda si se atacaba a Teherán. Un funcionario militar israelí dijo que Israel no tenía conocimiento de ningún ataque de su ejército contra las instalaciones de Kataib Hezbollah en Irak.

Los rebeldes hutíes de Yemen, que cuentan con el respaldo de Irán, prometieron reanudar sus ataques contra la navegación del mar Rojo y contra Israel, según dos altos cargos hutíes. Hablaron bajo condición de anonimato porque aún no había un anuncio oficial del liderazgo hutí.

Las embajadas o consulados de Estados Unidos en Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Israel publicaron en redes sociales que habían pedido a su personal que se pusiera a cubierto y recomendaron a todos los estadounidenses que “hagan lo mismo hasta nuevo aviso”.