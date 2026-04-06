Policía mata tres presuntos delincuentes en hechos separados en las últimas horas

La Policía Nacional reportó la muerte de tres presuntos delincuentes en distintos enfrentamientos ocurridos en las últimas horas, en operativos vinculados a investigaciones de homicidios y asaltos en el Gran Santo Domingo.

«Mandrake«, abatido en el Ensanche Luperón

Uno de los casos corresponde a Yeison Nivar Pérez, alias Mandrake, de 24 años, señalado como cabecilla de la banda de atracadores denominada “El Circuito del Bloque”.

El joven cayó abatido en el Ensanche Luperón tras enfrentar a agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), quienes lo buscaban por su presunta participación en el asesinato del mayor Silo Miguel Popoters Polanco, ocurrido la madrugada del domingo en Villa Juana.

En el operativo también fue detenido en flagrante delito Dalgwin David Valdez Marte, quien ofreció detalles de lo sucedido al Ministerio Público. Al occiso se le ocupó una pistola calibre .380 que portaba de manera ilegal.

“Tito el Gordo”, abatido en Santo Domingo Oeste

En otro hecho, Anthony Montilla Cabrera, alias Tito el Gordo y/o El Rápido de Herrera, falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital de Engombe, tras resultar herido en un enfrentamiento con una patrulla en Santo Domingo Oeste.

Montilla Cabrera era buscado mediante múltiples órdenes de arresto por su presunta implicación en asaltos y agresiones sexuales. Según el informe preliminar, al momento de ser localizado disparó contra los agentes con un revólver calibre .38 sin numeración, lo que originó la respuesta policial.

Ambiorix Acevedo, abatido en Los Alcarrizos

El tercer caso se registró la noche del jueves 2 de abril en el sector Nazareno, municipio Los Alcarrizos, donde murió Ambiorix Acevedo, de 24 años, durante un presunto enfrentamiento con agentes policiales.

Acevedo fue trasladado al Hospital Dr. Vinicio Calventi, donde falleció a causa de múltiples heridas de bala. De acuerdo con la Policía, era buscado por su participación en varios asaltos a mano armada en Manoguayabo y zonas aledañas. Al intentar apresarlo, habría atacado a tiros a la patrulla con un revólver calibre .357, lo que provocó la reacción de los agentes.

La institución del orden aseguró que continuará las investigaciones para dar con los demás integrantes de las bandas delictivas mencionadas y reiteró su compromiso de enfrentar la criminalidad en todas sus manifestaciones.