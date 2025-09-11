Cinco presuntos delincuentes caen abatidos en operativo policial en Santiago

Santiago de los Caballeros.- Cinco presuntos integrantes de una organización criminal fueron abatidos en esta ciudad, tras enfrentarse con agentes de la Policía Nacional durante un operativo de inteligencia, en el que se investigaban actividades ilícitas como el sicariato, tráfico de armas, secuestros, cobros compulsivos de deudas vinculadas al narcotráfico y otros delitos relacionados

Los fallecidos fueron identificados como Edward Bernardo Peña Rodríguez; Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc; José Vladimir Valerio Estévez; Elvis Antonio Martínez Rodríguez; y Julio Alberto Gómez. Todos resultaron heridos en el intercambio de disparos y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en el Hospital Doctor Cabral y Báez, de Santiago.

De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo la tarde de este miércoles 10 de septiembre, en circunstancias que se encuentran bajo investigación en la avenida Olímpica, sector La Barranquita.

Los reportes indican que al notar la presencia policial, los delincuentes abrieron fuego contra los agentes, quienes se vieron en la obligación de repeler la agresión.

Evidencias ocupadas

En la intervención fueron ocupadas cinco armas de fuego: un fusil AR-15 calibre 5.56, color plateado con negro, con cargador de 40 cápsulas; una ametralladora Uzi calibre 9mm con su cargador; un revólver Taurus calibre 38, serie ACA479069, color plateado; una pistola Glock calibre 9mm, serie AFNP488 con cargador; y una pistola Carandai color negro, sin numeración visible, con su cargador.

Asimismo, se incautaron tres vehículos: un Kia K5 blanco, placa A824816; un Mazda blanco, placa A3022436, en cuyo interior fue ocupada una balanza marca Tanita, color negro; y un Honda Civic gris, placa A576131.

Prófugo identificado

Durante el enfrentamiento, el cabecilla de la organización, identificado como Ronny Abel Sánchez Morillo (a) Mudita, logró escapar a bordo de una jeepeta Mazda blanca sin placa. Este individuo se mantiene activamente buscado por la institución.

Prontuario criminal

El fallecido Edward Bernardo Peña Rodríguez estaba siendo buscado mediante orden de arresto, por la muerte de Brailin de Jesús Sánchez.

En cuanto a Carlos Enrique Guzmán Navarro (a) El Charly o Charli Chasc, depuración en los archivos policiales arrojó múltiples antecedentes por homicidios y violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas.

De igual manera, se recuerda que Ronny Abel Sánchez Morillo (a) Mudita, prófugo y cabecilla de la banda, figura con orden de arresto, acusado de ultimar a Rafael Nicolás Puello Santos (a) Bulilo en el sector Hato Mayor de Santiago.

Un raso de la Policía herido

En el enfrentamiento resultó herido de gravedad el cabo de la Policía Nacional Yohandy Encarnación, quien recibe atenciones médicas en un centro de salud de esta ciudad.